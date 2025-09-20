Menü Kapat
24°
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

ABD'de Sikorsky tipi helikopter düştü! 4 asker hayatını kaybetti

ABD'nin kalbi Washington'da eğitim uçuşu sırasında MH-60 Black Hawk tipi helikopter düştü. Helikopterde yer alan 4 asker olay yerinde hayatını kaybetti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.09.2025
13:33
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
13:36

'nin başkenti 'da düzenlenen eğitim uçuşunda 4 askerin bulunduğu Sikorsky tipi helikopter düştü. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığı, "MH-60 Black Hawk" tipi helikopterin, 17 Eylül'de başkent Washington'daki Joint Base Lewis-McChord Üssü'nün batısında rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

ABD'de Sikorsky tipi helikopter düştü! 4 asker hayatını kaybetti

4 ASKER OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Helikopterdeki yer alan 4 askerin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklanırken, askerlerin 160. Özel Operasyonlar Havacılık Alayına bağlı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

