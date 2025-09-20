ABD'de Sikorsky tipi helikopter düştü! 4 asker hayatını kaybetti

İstanbul
ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen eğitim uçuşunda 4 askerin bulunduğu Sikorsky tipi helikopter düştü. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığı, "MH-60 Black Hawk" tipi helikopterin, 17 Eylül'de başkent Washington'daki Joint Base Lewis-McChord Üssü'nün batısında rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.
Helikopterdeki yer alan 4 askerin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklanırken, askerlerin 160. Özel Operasyonlar Havacılık Alayına bağlı olduğu aktarıldı.
Açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.