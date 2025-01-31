ABD'de yolcu uçağı ve helikopter çarpışmıştı! İki kara kutu bulundu, kurtulan yok!

31 Ocak 2025 08:04 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 08:05

ABD'nin başkenti Washington'da yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpıştığı kaza sonrası uçağın kara kutusuna ulaşıldı. Wichita kenti Belediye Başkanı, kazadan kurtulan kimsenin olmadığını 67 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini teyit etti.

ABD'inn başkenti Washington'da yerel saatle önceki gün 21.00'de Ronald Reagan Havalimanı'nı yakınlarında bir yolcu uçağı ile bir askeri helikopterin çarpıştığı kazada, her iki hava aracında bulunan toplam 67 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Potomac Nehri'ne düşen uçak ve helikopter için başlatılan arama çalışmalarında ilk etapta 30 cesede ulaşılmıştı. Uçağın kalktığı Wichita kentin Belediye Başkanı, düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde son bilgileri paylaşarak kazadan kurtulan olmadığını teyit etti.

KAZANIN ASIL SEBEBİNE IŞIK TUTACAK

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), ise yolcu uçağının önemli uçuş verilerinin kayıtlı olduğu kara kutuya ulaşıldığını bildirdi. NTSB sözcüsü Peter Knudson, USA Today'e verdiği demeçte, Potomac Nehri'nde arama çalışmaları yürüten ekiplerin, kazanın son anlarını ve şartlarını belirlemede kilit role sahip kokpit ses kayıt ile uçuş veri kayıt cihazlarını bulduğunu aktardı.

Kara kutunun, incelemek üzere laboratuvara götürüldüğünü ifade eden Knudson, uçakta başka bir kayıt cihazı bulunmadığını ve ekiplerin helikopterdeki kayıt cihazını da bulmak için çalışmalara devam ettiğini belirtti. Uçuş verilerinin kayıtlı olduğu kara kutunun kazanın son anlarına ve nedenine ışık tutması bekleniyor.

American Airlines'ın işlettiği CRJ700 tipi uçakta 60 yolcu ile dört mürettebat, Sikorsky UH-60 Black Hawk ​​tipi helikopterde ise eğitim uçuşundaki üç ABD askeri bulunuyordu. Uçakta 15 kadar Rus ve Amerikalı artistik buz pateni sporcuları, aileleri ve çalıştırıcıların da olduğu bildirildi.

TRUMP KULEYİ SUÇLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili düzenlediği basın brifinginde Ronald Reagan Havalimanı kulesinin helikopteri son anda uyardığını ve kazanın önlenememesinin bir nedeninin de bu olduğunu söylemişti.

Hava trafik kontrolörünün çok geç uyarı yaptığını savunan Trump, "Bazı uyarıları yaptılar ama bunlar çok çok geç yapıldı. Neredeyse kazadan birkaç saniye önce verilmiş gibiydi. Buraya en zeki ve psikolojik olarak en iyi durumdaki insanların alınması gerekiyor." diye konuşmuştu.