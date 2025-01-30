Son dakika | ABD'de uçak ile helikopter çarpışarak düştü! Kaza anı kamerada

30 Ocak 2025 06:13 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 07:19

Son dakika haberi: ABD'nin başkenti Washington'da bir uçak ile helikopter Reagan Havalimanı yakınında çarpışarak nehre düştü. Bölgede olağanüstü bir acil durum müdahalesi başlatıldı. Nehir yüzeyinde ilk verilere göre en az 2 ceset bulundu. Detaylar güncelleniyor...

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopterin çarpışarak düştüğü bildirildi. Havalimanında tüm uçuşlar durduruldu. Kansas Wichita'dan Washington'a giden American Airlines'a ait 5342 sefer sayılı uçakta yaklaşık 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu bildirildi. Black Hawk tipi helikopterde ise 3 askerin bulunduğu, bu askerlerin üst düzey isimler olmadığı bildirildi.

CESETLER DE VAR CANLI ÇIKAN DA

Olayın görgü tanığı iki kişinin ifadesine göre, Reagan Ulusal Havaalanı yakınlarında bir helikopter ve bir uçak yerel saatle 21.00 sıralarında çarpıştı. Olayın hemen ardından büyük bir acil durum müdahalesi başlatıldı.

DC itfaiye departmanı X'ten yaptığı açıklamada, uçağın havaalanı yakınlarındaki Potomac Nehri'ne düştüğünün bildirildiğini söyledi ancak ayrıntı vermedi. İlk bilgilere göre nehir yüzeyinde ve çevresinde 2'den az olmamak üzere cesetlerin bulunduğu bildirildi.

NBC de Potomac Nehri'nden dört kişinin canlı olarak çıkarıldığını duyurdu.

BÜYÜK GİZLİLİK

DC polis departmanı ise, "Potomac Nehri'nde görünen bir uçak kazasına" müdahale edildiğini açıkladı. Çarpışmaya karışan uçağı tanımlayan kişiler, konuyla ilgili bir soruşturma devam ettiği için isim veremeyeceklerini söyledi. Olay yerinde itfaiye botları olduğu bildirildi. Herhangi bir yaralanma olup olmadığı henüz belirlenemedi. Federal Havacılık İdaresi, havaalanının acil durum nedeniyle kapatıldığını söyledi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump olayın ardınran yaptığı ilk açıklamada, "korkunç kaza hakkında tam olarak bilgilendirildiğini" ve durumu izlediğini söyledi. "Tanrı ruhlarını kutsasın" ifadesini kulananan Trump, "İlk müdahale ekiplerimizin yaptığı inanılmaz iş için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Fox News'ten Sean Hannity'ye konuşan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise "Beyaz Saray'daki mevkidaşlarımı aradım ve Başkan Trump'ın bu durumdan haberdar edildiğini teyit edebilirim. Ve trajik bir şekilde, askeri bir helikopterin Washington, DC'deki DCA havaalanında bölgesel bir jetle çarpıştığı anlaşılıyor. Şu anda teyit edebileceğim tek şey bu."

Son dakika haberinin detayları geliyor...