Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD, İran'ın iç kesimlerine saldırılar yapabilir! Orta Doğu'daki dev askeri yığınak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini ve Orta Doğu'ya askeri yığınağını sürdürürken Tahran yönetiminden de sert tepkiler geldi. İran savaşa hazırlanırken saldırı durumunda ''daha önce hiç olmadığı gibi'' karşılık verileceği uyarısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 09:33

'da tansiyon her geçen gün biraz daha yükseliyor. Başkanı Donald Trump, 'a yönelik saldırı tehditlerinde dozu yükseltirken bölgedeki askeri yığınağı da artırıyor. İran'a ''Anlaşma için vakit daralıyor'' diyerek uyarıda bulunan Trump, bir sonraki saldırının 'çok kötü' olacağı uyarısında da bulundu. yönetimi ise "İran kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir" cevabını verdi.

ABD, İran'ın iç kesimlerine saldırılar yapabilir! Orta Doğu'daki dev askeri yığınak

ABD'NİN İRAN'A ASKERİ YIĞINAĞI

Pentagon ise uçak gemisi taarruz grubu, gelişmiş savaş uçağı filoları ve füze savunma bataryalarını bölgeye gönderdi. ABD'nin "USS Abraham Lincoln (CVN 72)" uçak gemisi de ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) bölgesinde bulunuyor. Gemide, karanın iç kesimlerine kadar güç yansıtma kapasitesine sahip gelişmiş bir hava gücü olan "Carrier Air Wing (CVW) 9" bulunuyor.

ABD, İran'ın iç kesimlerine saldırılar yapabilir! Orta Doğu'daki dev askeri yığınak

İRAN'IN İÇ KESİMLERİNE HASSAS SALDIRILAR OLABİLİR

Bu hava gücü, "VMFA-314" filosuna ait "F-35C Lightning II" savaş uçaklarını, "F/A-18E/F Super Hornet"lerden oluşan çok sayıda filo ve düşman hava savunmasını bastırmak için tasarlanmış "EA-18G Growler" elektronik taarruz uçaklarından oluşuyor. Uçak gemisine "Destroyer Squadron (DESRON) 21'e" ait "USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121)", "USS Michael Murphy (DDG-112)" ve "USS Spruance (DDG-111)" güdümlü füze destroyer eşlik ediyor. Bu gemiler, bölgede halihazırda konuşlandırılmış olan güçlü deniz devriyesine katılıyor.

ABD, İran'ın iç kesimlerine saldırılar yapabilir! Orta Doğu'daki dev askeri yığınak

ABD'nin bölgede çok sayıda "Arleigh Burke" sınıfı destroyer bulundurduğu, "USS McFaul (DDG-74)" ve "USS Mitscher (DDG-57)" gemilerinin CENTCOM sorumluluk alanında, "USS Roosevelt (DDG-80)" gemisinin ise Akdeniz'de bulunduğunun doğrulandığı bildiriliyor. Gemilerin, Aegis Savaş Sistemi ile donatıldığı ve "BGM-109 Tomahawk" seyir füzeleri de dahil çeşitli füzeleri ateşleyebilen "MK 41" Dikey Fırlatma Sistemlerine sahip olduğu belirtiliyor.

Bu yapılandırma, ABD güçlerine uluslararası sularda nispeten güvenli bir konumdan İran'ın iç kesimlerine yönelik hassas saldırılar düzenleme yeteneği sağlıyor.

SIĞINAK DELİCİ BOMBALAR YİNE DEVREDE

F-15E, Washington'ın Tahran ile muhtemel bir çatışmada öngördüğü görevler için kritik bir platform olma niteliği taşıyor. İki kişilik bu uçaklar, İran'ın altyapısını hedef almak için gerekli hassas güdümlü mühimmat ve sığınak delici bombaları taşıyabilme kapasitesine sahip. Havada yakıt ikmali sağlayan ve hem kara hem de uçak gemisi tabanlı jetlerin menzilini artıran "KC-135 Stratotanker"lerin de bölgede olduğu biliniyor.

ABD, İran'ın iç kesimlerine saldırılar yapabilir! Orta Doğu'daki dev askeri yığınak

ABD ÜSLERİ GÜÇLENDİRİLDİ

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Dhafra Hava Üssü'nde "MQ-9 Reaper" tipi insansız hava araçları (İHA) dahil keşif uçakları kullanmaya devam ediyor. Uçuş takip verilerine göre, istihbarat yeteneklerini daha da güçlendirmek için ABD Hava Kuvvetlerine ait bir "RC-135W Rivet Joint" uçağı kısa süre önce Katar'a indi.

ABD, İran'ın iç kesimlerine saldırılar yapabilir! Orta Doğu'daki dev askeri yığınak

Saldırı unsurları bölgeye ulaşırken ABD, İsrailli yetkililerin de gündeme getirdiği İran'ın misilleme riskine karşı Amerikan askerlerini ve müttefiklerini korumak için savunma duruşunu da güçlendirdi. CENTCOM ve bölgesel ortaklar, 12 Ocak'ta Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde yeni bir koordinasyon hücresi açtı. Yeni Orta Doğu Hava Savunma-Birleşik Savunma Operasyonları Birimi (MEAD-CDOC), entegre hava ve füze savunmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

ASKER SAYISI 50 BİNE ÇIKTI

Bu esnada, Patriot ve Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD) İsrail ve BAE'ye konuşlandırılırken Katar, Kuveyt ve Ürdün'deki üslerdeki Patriot sistemleriyle destekleniyor. USS Abraham Lincoln grubunun ve ek hava filolarının konuşlandırılmasıyla bölgeye yaklaşık 5 bin 700 ABD askeri daha eklendi ve bu artış, Orta Doğu'daki ABD asker sayısını yaklaşık 50 bine çıkardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump İran'ı köşeye sıkıştırıyor: Umarım çabucak masaya gelirler
Orta Doğu'yu ateşe sürükleyecek tehdit! İran'dan ABD'ye rest: Daha önce hiç olmadığı gibi saldırırız
ETİKETLER
#abd
#iran
#orta doğu
#tahran
#Siyasi Kriz
#Askeri Yığınak
#Donal Trump
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.