ABD, İran'ın iç kesimlerine saldırılar yapabilir! Orta Doğu'daki dev askeri yığınak

Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün biraz daha yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırı tehditlerinde dozu yükseltirken bölgedeki askeri yığınağı da artırıyor. İran'a ''Anlaşma için vakit daralıyor'' diyerek uyarıda bulunan Trump, bir sonraki saldırının 'çok kötü' olacağı uyarısında da bulundu. Tahran yönetimi ise "İran kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir" cevabını verdi.

ABD'NİN İRAN'A ASKERİ YIĞINAĞI

Pentagon ise uçak gemisi taarruz grubu, gelişmiş savaş uçağı filoları ve füze savunma bataryalarını bölgeye gönderdi. ABD'nin "USS Abraham Lincoln (CVN 72)" uçak gemisi de ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) bölgesinde bulunuyor. Gemide, karanın iç kesimlerine kadar güç yansıtma kapasitesine sahip gelişmiş bir hava gücü olan "Carrier Air Wing (CVW) 9" bulunuyor.

İRAN'IN İÇ KESİMLERİNE HASSAS SALDIRILAR OLABİLİR

Bu hava gücü, "VMFA-314" filosuna ait "F-35C Lightning II" savaş uçaklarını, "F/A-18E/F Super Hornet"lerden oluşan çok sayıda filo ve düşman hava savunmasını bastırmak için tasarlanmış "EA-18G Growler" elektronik taarruz uçaklarından oluşuyor. Uçak gemisine "Destroyer Squadron (DESRON) 21'e" ait "USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121)", "USS Michael Murphy (DDG-112)" ve "USS Spruance (DDG-111)" güdümlü füze destroyer eşlik ediyor. Bu gemiler, bölgede halihazırda konuşlandırılmış olan güçlü deniz devriyesine katılıyor.

ABD'nin bölgede çok sayıda "Arleigh Burke" sınıfı destroyer bulundurduğu, "USS McFaul (DDG-74)" ve "USS Mitscher (DDG-57)" gemilerinin CENTCOM sorumluluk alanında, "USS Roosevelt (DDG-80)" gemisinin ise Akdeniz'de bulunduğunun doğrulandığı bildiriliyor. Gemilerin, Aegis Savaş Sistemi ile donatıldığı ve "BGM-109 Tomahawk" seyir füzeleri de dahil çeşitli füzeleri ateşleyebilen "MK 41" Dikey Fırlatma Sistemlerine sahip olduğu belirtiliyor.

Bu yapılandırma, ABD güçlerine uluslararası sularda nispeten güvenli bir konumdan İran'ın iç kesimlerine yönelik hassas saldırılar düzenleme yeteneği sağlıyor.

SIĞINAK DELİCİ BOMBALAR YİNE DEVREDE

F-15E, Washington'ın Tahran ile muhtemel bir çatışmada öngördüğü görevler için kritik bir platform olma niteliği taşıyor. İki kişilik bu uçaklar, İran'ın altyapısını hedef almak için gerekli hassas güdümlü mühimmat ve sığınak delici bombaları taşıyabilme kapasitesine sahip. Havada yakıt ikmali sağlayan ve hem kara hem de uçak gemisi tabanlı jetlerin menzilini artıran "KC-135 Stratotanker"lerin de bölgede olduğu biliniyor.

ABD ÜSLERİ GÜÇLENDİRİLDİ

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Dhafra Hava Üssü'nde "MQ-9 Reaper" tipi insansız hava araçları (İHA) dahil keşif uçakları kullanmaya devam ediyor. Uçuş takip verilerine göre, istihbarat yeteneklerini daha da güçlendirmek için ABD Hava Kuvvetlerine ait bir "RC-135W Rivet Joint" uçağı kısa süre önce Katar'a indi.

Saldırı unsurları bölgeye ulaşırken ABD, İsrailli yetkililerin de gündeme getirdiği İran'ın misilleme riskine karşı Amerikan askerlerini ve müttefiklerini korumak için savunma duruşunu da güçlendirdi. CENTCOM ve bölgesel ortaklar, 12 Ocak'ta Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde yeni bir koordinasyon hücresi açtı. Yeni Orta Doğu Hava Savunma-Birleşik Savunma Operasyonları Birimi (MEAD-CDOC), entegre hava ve füze savunmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

ASKER SAYISI 50 BİNE ÇIKTI

Bu esnada, Patriot ve Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD) İsrail ve BAE'ye konuşlandırılırken Katar, Kuveyt ve Ürdün'deki üslerdeki Patriot sistemleriyle destekleniyor. USS Abraham Lincoln grubunun ve ek hava filolarının konuşlandırılmasıyla bölgeye yaklaşık 5 bin 700 ABD askeri daha eklendi ve bu artış, Orta Doğu'daki ABD asker sayısını yaklaşık 50 bine çıkardı.