Orta Doğu'yu ateşe sürükleyecek tehdit! İran'dan ABD'ye rest: Daha önce hiç olmadığı gibi saldırırız

Orta Doğu’da ABD-İran geriliminde yeni gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı gönderilen filonun Venezuela’ya gönderilen filodan daha büyük olduğunu açıkladı. İran’ı masada görüşmeye davet eden Trump saldırı olması halinde çok büyük operasyon başlayacağını duyurdu.

İRAN'DAN ABD'YE CEVAP

ABD’de donanmanın yanı sıra hava hareketliliği de gözlemleniyor. Orta Doğu’da hava kuvvetlerinin tatbikat kararı İran’ın tepkisine neden oldu.

''DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ SALDIRI''

İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı müzakereye hazır olduğunu ancak herhangi bir saldırıya "daha önce hiç olmadığı gibi" karşılık vereceğini duyurdu.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşılan açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yönelik askeri tehditlerine, Trump'ın paylaşımı alıntılanarak cevap verildi.

IRAK VE AFGANİSTAN OPERASYONU ZARARLARI

ABD'nin Irak ve Afganistan'a karşı açtığı savaşlarda 7 trilyon dolar ve binlerce asker kaybettiğine dikkati çekilen açıklamada, "İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı diyaloğa hazırdır ancak zorlanırsa kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir." ifadelerine yer verildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise Tahran’ın şu aşamada ABD ile müzakereyi değil, ülkeyi savunmaya tam hazırlığı öncelik olarak gördüğünü belirterek, "Amerikalılar sonucu önceden belirlenmeyen müzakere istiyorsa İran bunu kabul edecektir ancak ABD bizi askeri konuşlandırma yoluyla müzakereye zorlayamaz." dedi.