Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Orta Doğu'yu ateşe sürükleyecek tehdit! İran'dan ABD'ye rest: Daha önce hiç olmadığı gibi saldırırız

Orta Doğu'da ABD-İran gerilimi tırmandı, karşılıklı tehditler peş peşe geldi. ABD, daha büyük bir saldırı filosu hazırladı. Donald Trump'ın büyük donanma açıklamasına İran'dan cevap geldi. İşte iki ülkenin karşılıklı açıklamaları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 18:28

Orta Doğu’da - geriliminde yeni gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald , İran'a karşı gönderilen filonun Venezuela’ya gönderilen filodan daha büyük olduğunu açıkladı. İran’ı masada görüşmeye davet eden Trump saldırı olması halinde çok büyük operasyon başlayacağını duyurdu.

Orta Doğu'yu ateşe sürükleyecek tehdit! İran'dan ABD'ye rest: Daha önce hiç olmadığı gibi saldırırız

İRAN'DAN ABD'YE CEVAP

ABD’de donanmanın yanı sıra hava hareketliliği de gözlemleniyor. Orta Doğu’da hava kuvvetlerinin tatbikat kararı İran’ın tepkisine neden oldu.

Orta Doğu'yu ateşe sürükleyecek tehdit! İran'dan ABD'ye rest: Daha önce hiç olmadığı gibi saldırırız

''DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ SALDIRI''

İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı müzakereye hazır olduğunu ancak herhangi bir saldırıya "daha önce hiç olmadığı gibi" karşılık vereceğini duyurdu.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşılan açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yönelik tehditlerine, Trump'ın paylaşımı alıntılanarak cevap verildi.

Orta Doğu'yu ateşe sürükleyecek tehdit! İran'dan ABD'ye rest: Daha önce hiç olmadığı gibi saldırırız

IRAK VE AFGANİSTAN OPERASYONU ZARARLARI

ABD'nin Irak ve Afganistan'a karşı açtığı savaşlarda 7 trilyon dolar ve binlerce asker kaybettiğine dikkati çekilen açıklamada, "İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı diyaloğa hazırdır ancak zorlanırsa kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir." ifadelerine yer verildi.

Orta Doğu'yu ateşe sürükleyecek tehdit! İran'dan ABD'ye rest: Daha önce hiç olmadığı gibi saldırırız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise Tahran’ın şu aşamada ABD ile müzakereyi değil, ülkeyi savunmaya tam hazırlığı öncelik olarak gördüğünü belirterek, "Amerikalılar sonucu önceden belirlenmeyen müzakere istiyorsa İran bunu kabul edecektir ancak ABD bizi askeri konuşlandırma yoluyla müzakereye zorlayamaz." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump İran'ı köşeye sıkıştırıyor: Umarım çabucak masaya gelirler
ABD'nin İran'a askeri yığınağı sürüyor! Trump duyurdu: Yeni donanma yolda
ETİKETLER
#abd
#iran
#trump
#ortadoğu
#gerilim
#askeri
#Donanma
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.