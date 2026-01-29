Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde FCSB'ye konuk oluyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları oynanacak. Organizasyonun lig aşamasında son hafta maçları bugün aynı saatte başlayacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, 8. hafta maçında bugün saat 23.00'te deplasmanda Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak. TRT 1 ekranlarından yayınlanacak dev maçta Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çalacak.

Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 18. sırada yer alıyor. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantilemişti. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönerek Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 16 sırada tamamlamak istiyor.

Fenerbahçe'nin rakibi FCSB ise Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Topladığı 6 puanla son haftaya 29. sırada giren Romanya temsilcisi, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılarak diğer maçların skorlarına bağlı olarak lig aşamasını ilk 24 içinde bitirip adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE ÇOK SAYIDA EKSİK VAR

Fenerbahçe'de FCSB mücadelesi öncesi eksik oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez, Levent Mercan ve Archie Brown kadroda yer almazken Jhon Duran ise antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle kamp kadrosundan çıkarıldı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok, statü gereği müsabakada forma giyemeyecek.

Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Romanya deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'nin FCSB maçının kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Nelson Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

Fenerbahçe'de FCSB maçı öncesinde 4 oyuncu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde kamp kadrosunda yer alan Oğuz Aydın ve Nelson Semedo, bugünkü mücadelede kart görmesi durumunda bir sonraki turda oynanacak ilk maçta takımlarını yalnız bırakacak. Fenerbahçe'de sınırda bulunan diğer isimler Edson Alvarez ve Jhon Duran ise kadroda yer almıyor.

AVRUPA'DAKİ 298. SINAV

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında bugün FCSB ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 298. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 297 müsabakada 117 galibiyet ve 116 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, 296 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 418 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

FCSB: Tarnovanu, Cretu, Ngezana, Dawa, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Olaru, Cisotti, Toma, Miculescu

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Mert, Fred, İsmail, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri