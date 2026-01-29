Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde FCSB'ye konuk oluyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, 8. hafta maçında bugün saat 23.00'te deplasmanda Romanya temsilcisi FCSB ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak lig aşamasını ilk 16 takım içerisinde bitirmenin hesaplarını yapıyor. İşte maç öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde FCSB'ye konuk oluyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 11:05

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları oynanacak. Organizasyonun lig aşamasında son hafta maçları bugün aynı saatte başlayacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, 8. hafta maçında bugün saat 23.00'te deplasmanda Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak. TRT 1 ekranlarından yayınlanacak dev maçta Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çalacak.

Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 18. sırada yer alıyor. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantilemişti. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönerek Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 16 sırada tamamlamak istiyor.

Fenerbahçe'nin rakibi FCSB ise Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Topladığı 6 puanla son haftaya 29. sırada giren Romanya temsilcisi, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılarak diğer maçların skorlarına bağlı olarak lig aşamasını ilk 24 içinde bitirip adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde FCSB'ye konuk oluyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE'DE ÇOK SAYIDA EKSİK VAR

Fenerbahçe'de FCSB mücadelesi öncesi eksik oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez, Levent Mercan ve Archie Brown kadroda yer almazken Jhon Duran ise antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle kamp kadrosundan çıkarıldı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok, statü gereği müsabakada forma giyemeyecek.

Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Romanya deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde FCSB'ye konuk oluyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

Fenerbahçe'nin FCSB maçının kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Nelson Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

Fenerbahçe'de FCSB maçı öncesinde 4 oyuncu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde kamp kadrosunda yer alan Oğuz Aydın ve Nelson Semedo, bugünkü mücadelede kart görmesi durumunda bir sonraki turda oynanacak ilk maçta takımlarını yalnız bırakacak. Fenerbahçe'de sınırda bulunan diğer isimler Edson Alvarez ve Jhon Duran ise kadroda yer almıyor.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde FCSB'ye konuk oluyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

AVRUPA'DAKİ 298. SINAV

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında bugün FCSB ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 298. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 297 müsabakada 117 galibiyet ve 116 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, 296 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 418 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

FCSB: Tarnovanu, Cretu, Ngezana, Dawa, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Olaru, Cisotti, Toma, Miculescu

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Mert, Fred, İsmail, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşte Şampiyonlar Ligi'nden elenenler ve turlayanlar!
Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri! Şampiyonlar Ligi play-off'ta Galatasaray kimle eşleşti?
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.