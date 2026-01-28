Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri! Şampiyonlar Ligi play-off'ta Galatasaray kimle eşleşti?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri gündem oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabı bugün oynanacak olan karşılaşmaların ardından sona erecek. Temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nin güncel puan tablosuna göre Galatasaray play-off turunda kalmayı neredeyse garantiledi. Galatasaray'ın play-off turuna yükselmesi durumunda muhtemel rakipleri ise belli oldu. Taraftarlar tarafından Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turunda kimle eşleştiği merak ediliyor. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri! Şampiyonlar Ligi play-off'ta Galatasaray kimle eşleşti?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 20:50
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 20:50

turunu 7. hafta maçlarının ardından neredeyse garantiledi. Sarı-kırmızılıların bugün oynanacak olan Manchester City maçında mağlubiyet alması ve 10 puanla lig etabını bitirmesi durumunda elenme riski olması için 9 ihtimalin en az 8 tanesinin gerçekleşmesi gerekiyor. Bu ihtimallerin gerçekleştiği takdirde ise averaj hesaplamaları devreye girecek. Devler Ligi'nde ilk 24'te kalmayı ve bir üst tura yükselmeyi neredeyse garantileyen Galatasaray'ın muhtemel rakipleri gündem oldu. Taraftarlar tarafından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri merak ediliyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri! Şampiyonlar Ligi play-off'ta Galatasaray kimle eşleşti?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray'ın Manchester City maçı öncesinde güncel tabloda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu. Ülke Puanı adlı sosyal medya hesabının yaptığı simülasyonlara göre sarı-kırmızılılar yüzde 17.71 ihtimalle play-off turunda İngiliz ekibi ile karşı karşıya gelecek. Newcastle United'ın ardından ise Galatasaray'ın karşılaşması en muhtemel diğer rakip ise yüzde 12.38 ile İtalya Serie A devi Inter oldu. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ve karşılaşma yüzdeleri şöyle:

Newcastle United - %17.71

Inter - %12.38

Borussia Dortmund - %10.59

Atalanta - %10.59

Chelsea - %8.56

Juventus - %8.41

Sporting CP - %7.93

PSG - %5.35

Tottenham - %4.55

Atletico Madrid - %4.29

Bayer Leverkusen - %2.42

Barcelona - %2.31

Manchester City - %1.68

Marsilya - %1.55

Real Madrid - %0.60

Diğer - %1.41

Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri! Şampiyonlar Ligi play-off'ta Galatasaray kimle eşleşti?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU RAKİBİ KİM OLDU?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu rakibi henüz belli olmadı. UEFA tarafından 30 Ocak 2026 Cuma günü Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi gerçekleştirilecek. UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından sarı-kırmızılıların rakibi netlik kazanacak. Galatasaray play-off turunda ilk maçına ise 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde çıkacak. Rövanş mücadeleleri ise 24-25 Şubat 2026 tarihinde oynanacak. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nin lig aşamasını ilk 16'da tamamlayamazsa play-off turunun ilk maçına evinde, ikinci maça ise deplasmanda çıkacak.

#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#play-off
#Newcastle United
#ınter
#Aktüel
