Editor
 | Serhat Yıldız

İşte Şampiyonlar Ligi'nden elenenler ve turlayanlar!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının sona ermesiyle tur atlayan ve elenen takımlar belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray, Manchester City deplasmanında ter dökerken, Arsenal namağlup liderliğini ilan etti, Arda Güler’li Real Madrid ise Benfica deplasmanında şok yaşadı. İşte son 16 turuna doğrudan yükselenler, play-off’a kalanlar ve Avrupa macerası sona eren takımlar...

Haber Merkezi
29.01.2026
29.01.2026
Avrupa futbolunun kulüp bazında en büyük organizasyonu olan ’nde, yeni formatın ilk büyük sınavı olan lig aşaması sona erdi.

Dün gece oynanan 18 karşılaşma, hem zirve yarışında hem de alt sıralarda büyük bir kaosa sahne oldu. Temsilcimiz ’ın yanı sıra Avrupa’nın devlerinin yoluna devam edip etmeyeceği son düdükle netleşti. Futbolseverler şimdi gözünü yarın yapılacak kura çekimine çevirdi.

İNGİLİZ DOMİNASYONU

Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan ekipler, oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı kazandı. Bu grupta İngiliz kulüplerinin ağırlığı dikkat çekti.

Doğrudan Son 16'ya Yükselenler:

  • Arsenal
  • Bayern Münih
  • Liverpool
  • Tottenham
  • Barcelona
  • Chelsea
  • Sporting
  • Manchester City
GALATASARAY PLAY-OFF YOLUNDA

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, son hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Manchester City’ye 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ligi 10 puanla 20. sırada bitiren Galatasaray, son 16 bileti için play-off turunda mücadele edecek.

Cimbom'un bu turdaki muhtemel rakipleri arasında Avrupa'nın dev iki takımı Atletico Madrid ve Juventus yer alıyor. Galatasaray, çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak bu turu geçmesi halinde son 16’daki yerini alacak.

KARABAĞ’DAN BÜYÜK BAŞARI

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, dev rakibi Liverpool’a 6-0 yenilse de topladığı 10 puanla 22. sıradan play-off’lara kalmayı başardı.

ARDA GÜLER ASİST YAPTI, BENFİCA TARİH YAZDI!

Real Madrid’in süper starı milli yıldızımız Arda Güler, Benfica karşısında Kylian Mbappe’ye harika bir asist yaparak klasını konuşturdu. Ancak Real Madrid, sahadan 4-2 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı. Maçın en ilginç anı ise 90+8. dakikada yaşandı; Benfica kalecisi Anatoliy Trubin’in attığı gol, Portekiz ekibini averajla ilk 24 içerisine taşıyarak play-off biletini getirdi.

12 TAKIM İÇİN YOLUN SONU: DEVLER VEDA ETTİ

Puan cetvelinde 25. sıranın altında kalan ekipler için Avrupa defteri tamamen kapandı. Aralarında Ajax, Napoli ve PSV gibi köklü kulüplerin de bulunduğu 12 takım bu sezon turnuvaya veda etti.

Elenen Takımlar: Olimpik Marsilya, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Kopenhag, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Kairat.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

PSG (Fransa) - Newcastle United (İngiltere): 1-1

Manchester City (İngiltere) - Galatasaray: 2-0

Liverpool (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan): 6-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya): 0-2

Barcelona (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 4-1

(İngiltere) - Kairat (Kazakistan): 3-2

Bayer Leverkusen (Almanya) - Villarreal (İspanya): 3-0

Atletico Madrid (İspanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-2

Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya): 4-2

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 0-2

Club Brugge (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa): 3-0

PSV (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya): 1-2

Ajax (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): 1-2

Napoli (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 2-3

Monaco (Fransa) - Juventus (İtalya): 0-0

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Atalanta (İtalya): 1-0

Athletic Bilbao (İspanya) - Sporting (Portekiz): 2-3

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya): 4-1

