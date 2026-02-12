Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Kuzey Kore yeni lideri için hazırlık içerisinde! Güney Kore'den çarpıcı iddialar

Güney Kore istihbaratı, Kuzey Kore hakkında çarpıcı iddialar öne sürdü. Kuzey Kore'de yeni lider için hazırlık içinde olunduğu kim olacağının da belli olduğu iddia edildi.

Kuzey Kore yeni lideri için hazırlık içerisinde! Güney Kore'den çarpıcı iddialar
Güney Koreli yetkililer, teşkilatının brifingine dayanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milletvekilleri, 'de 'un ardından kimin başa geçeceğini belirtti. Kuzey Kore'de, Kim Jong-un'un ardından kızının ülkenin bir sonraki lideri olacağı, bu süreç için hazırlık yapıldığı öne sürüldü.

Kim Jong-un kızı Kim Ju Ae'nin son zamanlarda politika konularında görüş bildirdiğine dair de işaretler olduğu belirtildi. Ayrıca Ju Ae, sık sık babasıyla kamuoyunun karşısına çıkarken resmi medya kuruluşlarının yayınladığı fotoğraflarda da görülüyor.

Kuzey Kore yeni lideri için hazırlık içerisinde! Güney Kore'den çarpıcı iddialar

RUSYA'YA DESTEK ARTTI

Öte yandan Güney Kore istihbaratı, Pyongyang yönetiminin 10 balistik füze taşıyabilen denizaltı geliştirdiğini ve -Ukrayna savaşında Rusya'ya destek veren Kuzey Kore'nin o süreçten beri üretimlerinin hız kazandığını öne sürdü.

Rusya'ya destek veren Kuzey Kore'nin buradaki deneyimlerine dayanarak İHA ürettiği iddia edilirken, "Kuzey Kore, Rusya-Ukrayna savaşına katıldığından beri kısa menzilli balistik füzelerini önemli ölçüde geliştirdi. Savaştaki deneyimlerine dayanarak İHA geliştirme ve üretim programını hızlandırdı" denildi.

Kuzey Kore yeni lideri için hazırlık içerisinde! Güney Kore'den çarpıcı iddialar

Güney Kore istihbaratı ayrıca, Kuzey Kore'nin Çin yönetiminden memnun olmadığını fakat ilişkileri geliştirmeye çalıştığını da iddia etti.

İlgili Haber
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u görenler esas duruşa geçti! Kaplıca ziyaretinden paylaşılan görüntüler büyük ses getirdi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan dengeleri değiştirecek itiraf
