Kuzey Kore yeni lideri için hazırlık içerisinde! Güney Kore'den çarpıcı iddialar

Güney Koreli yetkililer, istihbarat teşkilatının brifingine dayanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milletvekilleri, Kuzey Kore'de Kim Jong-un'un ardından kimin başa geçeceğini belirtti. Kuzey Kore'de, Kim Jong-un'un ardından kızının ülkenin bir sonraki lideri olacağı, bu süreç için hazırlık yapıldığı öne sürüldü.

Kim Jong-un kızı Kim Ju Ae'nin son zamanlarda politika konularında görüş bildirdiğine dair de işaretler olduğu belirtildi. Ayrıca Ju Ae, sık sık babasıyla kamuoyunun karşısına çıkarken resmi medya kuruluşlarının yayınladığı fotoğraflarda da görülüyor.

RUSYA'YA DESTEK ARTTI

Öte yandan Güney Kore istihbaratı, Pyongyang yönetiminin 10 balistik füze taşıyabilen denizaltı geliştirdiğini ve Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya destek veren Kuzey Kore'nin o süreçten beri üretimlerinin hız kazandığını öne sürdü.

Rusya'ya destek veren Kuzey Kore'nin buradaki deneyimlerine dayanarak İHA ürettiği iddia edilirken, "Kuzey Kore, Rusya-Ukrayna savaşına katıldığından beri kısa menzilli balistik füzelerini önemli ölçüde geliştirdi. Savaştaki deneyimlerine dayanarak İHA geliştirme ve üretim programını hızlandırdı" denildi.

Güney Kore istihbaratı ayrıca, Kuzey Kore'nin Çin yönetiminden memnun olmadığını fakat ilişkileri geliştirmeye çalıştığını da iddia etti.