Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u görenler esas duruşa geçti! Kaplıca ziyaretinden paylaşılan görüntüler büyük ses getirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un işçiler için inşa edilen kaplıca açılışını gerçekleştirdi. Kaplıcayı açılış gününde ziyaret eden işçilerle sohbet etti.

Devlet medyası KCNA, Kim'in Onpho İşçi Tatil Kampı'nı gezdiğini ve havuz başında otururken kaplıcada dinlenen insanlarla gülüp sohbet ederek fotoğraflandığını bildirdi.

Ziyaret sırasında, jakuzide bulunan işçiler Kim Jong-un'u karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Görüntülerde, işçilerin Kuzey Kore liderini görünce şaşırarak bir süre esas duruşta beklediği görülüyor. Ziyaretle ilgili görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ses getirdi.

KİM, ŞUBAT AYINDA AÇILMASI TALİMATINI VERDİ

Bu kamp, ​​ülkenin en büyük kaplıca tesisi olmasıyla dikkat çekiyor. Kim, kaplıcayı ziyareti sırasında "başka bir değerli iş daha yapmış olmaktan" gurur duyduğunu ifade etti. Mimari uyumu öven Kim, tesisin Şubat ayında açılması talimatını verdi.

Analistler, ziyaretin önümüzdeki ay yapılması beklenen dokuzuncu Parti Kongresi öncesinde yetkililer arasında disiplini sıkılaştırmayı amaçladığını ileri sürüyor.

Bu hamle, Başbakan Yardımcısı Yang Sung Ho'nun bu hafta başında bir makine fabrikasının modernizasyonunda sorumsuz davrandığı iddiasıyla görevden alınmasının ardından geldi.