Savaş eğlencesi kabusla bitti! Kuzey Koreli asker kızakla mayına oturdu

Ukrayna'ya karşı Rusya cephesinde savaşan Kuzey Koreli askerlerin arasından akıllara durgunluk veren görüntüler geldi.

Görüntülerde Kuzey Kore askerinin kızakla kayarken kara mayınına basıp havaya uçtuğu görüldü.

Kamuflaj kıyafetli, omzuna silahını asmış asker, kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor gibi görünüyor. Bu sırada Rusça bir ses duyuluyor: "(Kuzey) Koreliler harika bir gösteri yapıyorlar... Muhteşem!"

Ancak tepeden aşağı hızla inerken bir kara mayınına çarpan asker şiddetli bir şekilde kızaktan düşerek sırt üstü yere seriliyor.

Kuzey Koreli askerin şiddetli patlamadan sağ kurtulup kurtulmadığı belirsizliğini koruyor.