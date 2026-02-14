İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Çetelerin tepesine çökülecek, suç örgütlerine nefes aldırılmayacak

Ali Yerlikaya'dan görevi devralan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçi, kumar ve yasa dışı bahis suçlarına işaret ederek "Bu çetelerin tepesine çökülecek" dedi.

Bakan Çiftçi Gazeteci Sinan Burhan'a yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Millete efendilik yapmayacaksınız; millete hizmet edeceksiniz." sözünü hatırlatarak görevini bu doğrultuda yapacağını belirtti.

"SUÇ ÖRGÜTLERİ VE ÇETELERE ASLA NEFES ALDIRILMAYACAK"

Bakan Çiftçi görevini yapma stratejisiyle ilgili bilgiler verdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu ülkede bir vatandaşımız huzur içinde uyumuyorsa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de uyumayacak. Bir anne baba çocuğu sokağa çıkarken endişe ediyorsa Mustafa Çiftçi de endişe edecek. Kumar ve yasa dışı bahis aile ocaklarını söndürüyorsa bu çetelerin tepesine çökülecek. Suç örgütleri ve şebekelere asla nefes aldırılmayacak.

"GÖÇ BARONLARINA OPERASYONLAR ARTIRILACAK"

Vatandaşın mal varlığına yönelik tehdit ve şantaj affedilmeyecek. Düzensiz ve kaçak göçle ilgili kararlı adımlar atılacak. İnsan kaçakçılığı ve göç baronlarına operasyonlar artırılacak.

Her türlü haksızlık ve adaletsizliğin üzerine gidilecek. Devletin gücü, güveni ve merhameti topluma hissettirilecek.

ERDOĞAN'IN SÖZÜNÜ HATIRLATTI: REHBERİMİZ OLACAK

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “'24 saat kapımız açık olacak, millete efendilik yapmayacaksınız; millete hizmet edeceksiniz.' emri rehber edinilerek milletle siyaset anlayışı doğrultusunda görev yapılacak."

MECLİS'TEKİ YEMİN OLAYI: YAKIŞMADI

CHP'nin Adalet Bakanı Akın Gürlek ile birlikte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemini sırasında Meclis'te çıkardığı olay hakkında da konuşan Bakan Çiftçi şu cümleleri sarf etti:

"TBMM milletimizin meclisidir Kurtuluş Savaşı yapmış bir meclistir demokrasinin yaşadığı meclistir. Mecliste yapılan tavır ve ortaya koyulan eylem Kurtulus Savaşı yapmış meclise yakışmamaktadır."

https://x.com/snnburhan/status/2022747809791738267