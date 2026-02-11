Menü Kapat
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk açıklamalarını yaparak "Erzurum'daki 2,5 yıllık görevim sona erdi. Erzurum hatırasını yaşatmaya devam edeceğim'' dedi.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Musfata Çitfçi Erzurum’da, "Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı dua bekliyorum" dedi.

ERZURUM'DA HELALLİK İSTEDİ

Musfata Çitfçi, ‘’Her şey için teşekkür ederim. Erzurum ve dadaşların hatırasını yaşatmaya devam edeceğim. Hakkınızı helal edin. Dua bekliyorum’’ dedi.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalarla Kabine'de önemli değişiklikler gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu. Adalet Bakanı ise Akın Gürlek oldu.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, Lise öğrenimini Konya'da bitirdi.

1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama

2007 Yılında Selçuk Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi ABD Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi"ni bitirdi.

2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında başka bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Mustafa ÇİFTÇİ, A.Ü. Adalet Bölümü'nü ve İktisat Fakültesi"ni bitirdi. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tarih Bölümünde öğrenim hayatını devam ettiriyor. "İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır" felsefesini benimseyen Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çorum Valisi olarak atanan Çiftçi, Çorum'da 4 yıl 9 ay görev yapmıştır. 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile yeni görevine atanan ve 18.08.2023 tarihinde Erzurum Valiliği görevine başlayan Mustafa Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabineye iki yeni atama: Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi bakan oldu
