Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Mustafa Çiftçi ile Akın Gürlek görevi devraldı

Ali Yerlikaya, yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye görevi devretti. Ali Yerlikaya ve Mustafa Çiftçi önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıca Adalet Bakanlığı'nda da bayrak değişimi oldu. Akın Gürlek görevi, Yılmaz Tunç'tan devraldı. İşte önemli açıklamalar...

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek görevi devraldı. görevi devrederken, ''Şükranlarımı arz ediyorum.'' dedi. Yılmaz Tunç ise görevi gururla devrettiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Mustafa Çiftçi ile Akın Gürlek görevi devraldı

Yerlikaya şunları söyledi:

"Sayın bakanım, kıymetli arkadaşlarım, içişleri ailemizin kıymetli mensupları, ekranları başında bizi izleyen milletimiz öncelikle sizleri saygıyla selamlıyoruz. Bakanlık görevine cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Mustafa Çiftçi kardeşimiz atandı. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Allah yardımcısı olsun. Hem meslektaşım hem de Konyalı bir hemşerimiz. Yine bir vali kardeşimiz bu makama layık görüldü. Başaracağına, aynı hizmet bayrağını bizden aldı ve cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin devletimizin güvenliği huzuru için gece gündüz demeden Allah'ın izni ile çalışacak."

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Mustafa Çiftçi ile Akın Gürlek görevi devraldı

İlk nefes son nefes arasında kaç nefes olduğunu bilmeyiz, buna ömür diyoruz bu ömür sınanmalar ile geçiyor. Bazen makam ile sınanırken teşekkür ediyoruz dendiğinde de bu sınanmalar devam ediyor. Liderimiz Erdoğan ilk başbakanlığından bu yana verdiği görevlerde ve bakanlıkta çalışıp milletimizin duası ile çalışıp yüz akı ile ayrılmak nasip oldu. Değerli bakanımız da yüz akı ile kardeşlerimizden birine teslim edeceğine inanıyorum. Çalışma arkadaşlarımızın her birine müteşekkirim. Dilimizle kimseye eza vermedik. İşimizi en iyi yapma noktasında çalıştık. Her başlangıcın duası var. İlk geldiğimde yaptığım dua ile bugün ayrılıyorum."

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Mustafa Çiftçi ile Akın Gürlek görevi devraldı

''ALLAH BANA LÜTFETTİ''

İçişleri yeni Bakanı Mustafa Çiftçi ise konuşmasında şunları söyledi;

"Sayın bakanım, değerli çalışma arkadaşlarım sizleri hürmetle selamlıyorum. Bugünkü kararname ve cumhurbaşkanımızın tensipleri ile görevi bakanımızdan devralıyorum. Bugüne kadar görev yapan bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın bakanımızın güzel hizmetleri oldu. Kişilere yönelik, mal varlığı, dolandırıcılık, düzensiz göçmenlik suçlarında özenle hizmet ettiler. 30. yılımda bugünleri de gördük. Allah'a şükrediyorum. Bu bana rabbimin lütfu diyorum. Başkalarından üstün olduğum için değil Allah bana lütfetti. Cumhurbaşkanımız da vesile oldular. Bana bu görevi verdikleri için teşekkür ediyorum. Sayın bakanımıza verdikleri değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum kendisinden çok şey öğrendim. Hem meslek büyüğümüz hem bakanımızdı. İnşallah başka hizmetlere de vesile olurlar. Çorum'da göreve başladığımda benim niyetim bir gün buradan görevi bırakınca iyi bir seda bırakarak ayrılmak demiştim."

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Mustafa Çiftçi ile Akın Gürlek görevi devraldı

Yılmaz Tunç, devir teslim törenindeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün görevi devretmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. 2 buçuk yıldır sizlerleyiz. Yargımızın kapasiteni güçlendirme gayreti ile çalışmanın onur ve gururunu yaşadık. Türkiye demokratik kalkınmasını ihmal etmedi. Vesayetçi anlayışı tarihe gömmeyi başardık. Çok önemli mesafeler aldık. Sürekli hem mevzuatımızın yenilenmesi hem de çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde ülkemiz önemli ilerlemeler sağladı. Hedeflerin önemli bir kısmını hayata geçirdik. 23 yılda kat edilen mesafeye 2 buçuk yılda katkı sağlamak için çalışma arkadaşlarımız ile gayret gösterdik.

"BU GÖREVLER MİLLETİN EMANETİDİR"

Bir yatırım hamlesi de başlattık. 81 vilayetimizin 60tan fazlasını ziyaret ederek vatandaşlarımızla, hakim savcı arkadaşlarımız ile buluştuk. Bu görevlerin bir makam olmadığı milletin emaneti olduğu bilinci ile çalıştık. Bugün değerli kardeşim Akın Gürlek önemli görevler yaptı. Adalet Bakanlığında da bu çalışmaları ileri taşıyacaktır. Bizler milletin emanetine sahip çıkacağız. Her alanda çok büyük mesafeler alınarak Türkiye Yüzyılının temelleri atıldı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN KOORDİNASYON

Terörsüz Türkiyeye adım atılması noktasında bizlere düşen önemli görevler vardı. Sürecin kalıcı olması için yaptığımız çalışmalar vardı. Koordinasyon içinde çalışmalarımızı yürüttük ve komisyona da aktardık. Görevimiz süresince vekil arkadaşlarımızın desteklerini gördük. Onlar da bizler de arazideydik. Yargı teşkilatımız, genç ve gelecek vaat eden bir teşkilat. Tüm avukatlarımıza da buradan teşekkür ediyoruz.

AKIN GÜRLEK'TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yeni Bakan Akın Gürlek ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

Saygıdeğer bakanım, bakanlığımızın değerli yöneticileri. Bu görevi tevdi eden cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hukuk ve adalet alanlarında önemli reformlar hayata geçirildi. Adalet istemi 85 milyon vatandaşımızın güvencesidir. Reformları kararlılıkla sürdürecek suçla mücadeleye devam edeceğiz. Yargı teşkilatının içinden geliyorum, hakim savcı arkadaşlarımızın sorunlarını yakından takip ediyorum ve onların sorunlarının çözülmesi için gayret göstereceğim.

