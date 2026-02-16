Motosikletle akrobatik hareketler pahalıya patladı! Hem ehliyet gitti hem de motor

Kategoriler
Hatay'ın Defne ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yapan ve o anları marifetmiş gibi sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, polis ekiplerinin radarına takıldı.
Sivil trafik ekiplerince tespit edilen H.S. adlı kadın, kontrol noktasında durduruldu.
Motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden 46 bin 350 TL cezai işlem uygulanırken aracı trafikten men edildi, sürücü belgesi ise daimi olarak iptal edildi.