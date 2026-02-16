Menü Kapat
 Baran Aksoy

Motosikletle akrobatik hareketler pahalıya patladı! Hem ehliyet gitti hem de motor

Hatay'da motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan ve görüntüleri marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaşan kadın sürücü, cezadan kaçamadı. Kadın sürücü belgesi iptal edilirken ve motosiklet de trafikten men edildi.


IHA


16.02.2026
09:05


16.02.2026
09:09

Hatay'ın Defne ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yapan ve o anları marifetmiş gibi sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, polis ekiplerinin radarına takıldı.

Sivil trafik ekiplerince tespit edilen H.S. adlı kadın, kontrol noktasında durduruldu.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN, SÜRÜCÜ BELGESİ DAİMİ İPTAL

Motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden 46 bin 350 TL cezai işlem uygulanırken aracı trafikten men edildi, sürücü belgesi ise daimi olarak iptal edildi.

