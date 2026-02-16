Porsuk'a düşen vatandaş film gibi operasyonla kurtarıldı!

Eskişehir’de henüz bilinmeyen bir nedenle Porsuk Çayı’na düşen şahıs sarkıtılan ip ile çıkarıldı.



Olay, Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre G.O. isimli erkek şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle Porsuk Çayı’na düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine Eskişehir İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sudaki vatandaş sarkıtılan ip ile sudan çıkarıldı. Bilinci açık olan G.O., ardından 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.