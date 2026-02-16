Yolun karşısına geçmeye çalışırken arabanın altında kaldı! Yaşlı kadının öldüğü kaza kamerada

Adıyaman'da bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybederken kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahta ilçesi Bölükyayla beldesinde Erhan G. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Fatma Gül'e çarptı. Yaralanan yaşlı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi sonrası Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.