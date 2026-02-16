Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD'den hem gözdağı hem şov: Nükleer reaktör kargo uçağıyla taşındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kararnamesinin ardından şov yapıldı. ABD, nükleer enerjiyi askeri ve sivil kullanım için hızlı bir şekilde konuşlandırma potansiyelini göstermek için küçük bir nükleer reaktörü kargo uçağıyla taşıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'den hem gözdağı hem şov: Nükleer reaktör kargo uçağıyla taşındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 12:42

ABD'de ilk kez bir nükleer reaktör kargo uçağıyla transfer edildi. ABD Enerji ve Savunma Bakanlıkları, Ward mikro nükleer reaktörü, nükleer yakıt olmadan, California'dan Utah'taki Hill Hava Üssü'ne ilk kez C-17 kargo uçağıyla taşıdı.

ABD'den hem gözdağı hem şov: Nükleer reaktör kargo uçağıyla taşındı

0:00 105
HABERİN ÖZETİ

ABD'den hem gözdağı hem şov: Nükleer reaktör kargo uçağıyla taşındı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
ABD'de ilk kez yakıtsız bir mikro nükleer reaktör, C-17 kargo uçağıyla California'dan Utah'a transfer edildi.
Ward mikro nükleer reaktörünün transferi, ABD Enerji ve Savunma Bakanlıkları tarafından gerçekleştirildi.
Bu transfer, nükleer enerjinin ihtiyaç duyulduğunda gereken yerde konuşlandırılmasını ve askerlere savaşta üstünlük sağlamayı hedefliyor.
Minibüs boyutundaki reaktör, tam kapasitede 5 bin evin ihtiyacını karşılayabilecek 5 megavat elektrik üretebiliyor.
Enerji Bakanlığı, üç mikro reaktörün 4 Temmuz'a kadar nükleer reaksiyonun kendini sürdürebileceği kritik seviyeye ulaşmasını amaçlıyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
ABD'den hem gözdağı hem şov: Nükleer reaktör kargo uçağıyla taşındı

ASKERLERE SAVAŞTA ÜSTÜNLÜK SAĞLIYOR

ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Müsteşarı Michael Duffey, California merkezli Valar Atomics şirketine ait Ward mikro reaktörü ve bileşenleriyle birlikte C-17 uçuşunda yer aldı. Michael Duffey yaptığı açıklamada, "Bu, nükleer enerjiyi ihtiyaç duyulduğunda gereken yerde konuşlandırmamıza fırsat tanıyor ve askerlerimize savaşta üstünlük sağlayacak araçlar sunuyor" dedi.

Chris Wright ise "Enerji Bakanlığı, üç mikro reaktörün 4 Temmuz'a kadar nükleer reaksiyonun kendini sürdürebileceği kritik seviyeye ulaşmasını hedefliyor" açıklamasını yaptı.

ABD'den hem gözdağı hem şov: Nükleer reaktör kargo uçağıyla taşındı

BİR MİNİBÜSTEN BİRAZ DAHA BÜYÜK MİKRO REAKTÖR

Valar Atomics CEO'su Isaiah Taylor, bir minibüsten biraz daha büyük olan mikro reaktörün, tam kapasitede 5 megavat elektrik üretebildiğini; bunun da 5 bin evin ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğunu söyledi. Taylor, "Reaktör, bu yıl 100 kilovat ile çalışmaya başlayacak ve maksimum 250 kilovata ulaşacak, ardından tam kapasiteye çıkacak" dedi.

ABD'den hem gözdağı hem şov: Nükleer reaktör kargo uçağıyla taşındı

TRUMP KARARNAME ÇIKARMIŞTI

ABD Başkanı geçtiğimi yıl Mayıs ayında, ulusal güvenlik ve rekabetçi yapay zeka ilerlemeleri için enerji talebini karşılamak amacıyla, yerli nükleer kullanımını artırmayı hedefleyen dört başkanlık kararnamesi çıkarmıştı. ABD Enerji Bakanlığı da Aralık ayında küçük modüler reaktörlerin geliştirilmesini hızlandırmak için iki hibe verdi.

ABD'den hem gözdağı hem şov: Nükleer reaktör kargo uçağıyla taşındı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netanyahu'nun ofisinde bomba paniği! Korku sardı, tatbikat düzenlenecek
NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: iPhone gibi F-35 yazılımını kırabiliriz
ETİKETLER
#donald trump
#savunma bakanlığı
#Askeri Teknoloji
#Kargo Uçağı
#Enerji Bakanlığı
#Nükleer Reaktör
#Mikro Reaktör
#Askeri Üstünlük
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.