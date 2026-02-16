Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: iPhone gibi F-35 yazılımını kırabiliriz

NATO ülkesi Hollanda, ABD'ye meydan okudu. Hollanda'da geçici hükümetin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Gijs Tuinman, ABD'nin F-35 savaş uçaklarının yazılımını güncellemeyi onaylamaması durumunda yazılımı kırabileceklerini hatta bunu bir iPhone gibi yapabileceklerini söyledi.

NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: iPhone gibi F-35 yazılımını kırabiliriz
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 09:54

Hollanda geçici hükümetinin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Gijs Tuinman, sözleriyle ABD'yi kızdıracak. BBB Partisi'nden Tuinman, BNR'nin Boekestijn & De Wijk adlı podcast programında, NATO ülkelerine yönelik olası büyük çaplı bir Rus saldırısına karşı Avrupa'nın hazırlığı, ABD desteği olmadan Avrupa savunma birliği ve F-35 savaş uçaklarının ABD yazılımına bağımlılığı konularını ele aldı.

NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: iPhone gibi F-35 yazılımını kırabiliriz

RUS TEHDİDİNE KARŞI HER ŞEY HAZIR OLACAK

2028 sonuna kadar Rus tehdidine karşı her şeyin hazır hale getirileceğini söyleyen Tuinman, bu tarihe kadar tankların, ilave F-35'lerin, sipariş edilen Tomahawk füzelerinin ve top sistemlerinin teslim alınmış olacağını dile getirdi.

Amerikalıların müttefik olarak kendilerini geri çekmesi halinde Hollanda'daki F-35 uçaklarının ABD yazılım güncellemelerine bağımlılığının sorun oluşturup oluşturmayacağına ilişkin Tuinman, ileriki 1,5-2 yılda Hollanda'nın Norveçliler ve yakında Polonyalılar ile Avrupa'da bunun için sıkı çalışacağını kaydetti.

Tuinman, "O zaman Amerikalıların gerçekten tutumlarını netleştirip netleştirmeyeceklerini kendiliğinden göreceğiz." dedi.

NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: iPhone gibi F-35 yazılımını kırabiliriz

''TIPKI iPHONE GİBİ F-35 YAZILIMINI KIRABİLİRİZ''

ABD'nin F-35'lerin yazılımını güncellemede işbirliğine gitmemesi veya isteksiz olması ihtimali üzerine Tuinman, "Size asla söylememem gereken bir şeyi söyleyeceğim ama yine de yapıyorum. Evet, sonuçta başka bir seçeneğiniz daha var. F-35'in de yazılımını kırabilirsiniz. Tıpkı iPhone gibi. Bunun hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan kritik Suriye ve İran mesajı: "Gidişattan memnunuz"
Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Askeri Üssü'nü devraldı
