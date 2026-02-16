NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: iPhone gibi F-35 yazılımını kırabiliriz

Hollanda geçici hükümetinin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Gijs Tuinman, sözleriyle ABD'yi kızdıracak. BBB Partisi'nden Tuinman, BNR'nin Boekestijn & De Wijk adlı podcast programında, NATO ülkelerine yönelik olası büyük çaplı bir Rus saldırısına karşı Avrupa'nın hazırlığı, ABD desteği olmadan Avrupa savunma birliği ve F-35 savaş uçaklarının ABD yazılımına bağımlılığı konularını ele aldı.

RUS TEHDİDİNE KARŞI HER ŞEY HAZIR OLACAK

2028 sonuna kadar Rus tehdidine karşı her şeyin hazır hale getirileceğini söyleyen Tuinman, bu tarihe kadar tankların, ilave F-35'lerin, sipariş edilen Tomahawk füzelerinin ve top sistemlerinin teslim alınmış olacağını dile getirdi.

Amerikalıların müttefik olarak kendilerini geri çekmesi halinde Hollanda'daki F-35 uçaklarının ABD yazılım güncellemelerine bağımlılığının sorun oluşturup oluşturmayacağına ilişkin Tuinman, ileriki 1,5-2 yılda Hollanda'nın Norveçliler ve yakında Polonyalılar ile Avrupa'da bunun için sıkı çalışacağını kaydetti.

Tuinman, "O zaman Amerikalıların gerçekten tutumlarını netleştirip netleştirmeyeceklerini kendiliğinden göreceğiz." dedi.

''TIPKI iPHONE GİBİ F-35 YAZILIMINI KIRABİLİRİZ''

ABD'nin F-35'lerin yazılımını güncellemede işbirliğine gitmemesi veya isteksiz olması ihtimali üzerine Tuinman, "Size asla söylememem gereken bir şeyi söyleyeceğim ama yine de yapıyorum. Evet, sonuçta başka bir seçeneğiniz daha var. F-35'in de yazılımını kırabilirsiniz. Tıpkı iPhone gibi. Bunun hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim." ifadesini kullandı.