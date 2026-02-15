Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
14°
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan kritik Suriye ve İran mesajı: "Gidişattan memnunuz"

Slovakya'da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye’deki mevcut tablodan memnun olduklarını ve bu gidişatın korunacağını söyledi. Rubio ayrıca, İran ile diplomasi trafiğinin zorluğuna değinirken, Trump’ın özel temsilcilerinin kritik görüşmeler için bölgeye hareket ettiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan kritik Suriye ve İran mesajı:
Marco Rubio, Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki resmi temasları kapsamında, Başbakan Robert Fico ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan kritik Suriye ve İran mesajı: "Gidişattan memnunuz"

0:00 134
HABERİN ÖZETİ

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan kritik Suriye ve İran mesajı: "Gidişattan memnunuz"

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Slovakya ziyaretinde İran'la "teolojik" diplomasi çıkmazını, ABD'nin NATO'ya bağlılığını ve Avrupa ile ortaklık arayışını vurgularken, Slovak Başbakan Fico Ukrayna için askeri çözüm olmadığını ve Rusya ile diyalog çağrısı yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran ile "teolojik" kararlar nedeniyle diplomatik anlaşmanın zorluğunu dile getirdi.
Rubio, ABD'nin NATO'dan ayrılmadığını belirterek, Avrupa'nın ABD'ye bağımlı değil, ortağı olmasını istediklerini söyledi.
Rubio, Suriye'de olumlu gidişat olduğunu ve ABD'nin Suriyeli yetkililerle işbirliğini seçtiğini aktardı.
Slovak Başbakan Fico, Ukrayna'daki savaşa askeri çözüm olmadığını vurgulayarak Rusya ile diyalog çağrısı yaptı.
Fico ayrıca, AB'nin ekonomik krizde olduğunu ve Ukrayna'nın AB üyeliği için Batı Balkanlar'dan daha az hazır olduğunu ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

İRAN İLE "TEOLOJİK" DİPLOMASİ ÇIKMAZI

ile kimsenin bugüne kadar başarılı bir anlaşma yapamadığını, 'nin bunu deneyeceğini belirten Rubio, "Salt teoloji temelinde siyasi ve jeopolitik kararlar alan insanlarla uğraşıyoruz ve bu karmaşık bir durum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in önemli görüşmeler için yola çıktığını aktaran Rubio, "'dan da ayrılmıyoruz. Birkaç bin askerimizi bir ülkeden diğerine kaydırmış olabiliriz ama bu olağan bir durum." ifadelerini kullandı.

Rubio, Avrupa'nın savunma kapasitesini artırmasını kendilerine yönelik bir tehdit olarak görmediklerine aksine işbirliğinin güçlenmesi için gerekli olduğuna işaret ederek, Avrupa'nın ABD'ye bağımlı değil, ortağı olmasını istediklerini vurguladı.

Trump yönetiminin sadece Slovakya'yı değil, Orta Avrupa'yı dünyayla etkileşimde kilit bir hale getireceğini iddia eden Rubio, Slovakya'nın hava kuvvetlerini güçlendirmek için F-16 programını seçmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan kritik Suriye ve İran mesajı: "Gidişattan memnunuz"

SURİYE'DE YENİ DÖNEM: "İŞ BİRLİĞİNİ SEÇTİK"

Rubio, 'nin olumlu bir yönde ilerlediğine dikkati çekerek, "Burada hiç kimse Suriye'nin önemli bir sorun olabileceğini inkar etmedi. Kolay olacak mıydı? Hayır. Zor olacak mıydı? Kesinlikle. İyi ve kötü günleri, iniş çıkışları olacak mıydı? Hiç şüphe yok. Suriye'deki gidişattan memnunuz, bu gidişatı sürdürmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetiminin, Suriye konusunda iki durum arasında kaldığını aktaran Rubio, ülkesinin Suriyeli yetkililerle işbirliği yapmayı seçtiğini belirtti.

Fico da 'daki savaşa ilişkin "askeri bir çözümün" bulunmadığını söyleyerek, "Rusya ile diyalog" çağrısında bulundu.

'nin (AB) de ekonomik olarak derin bir krizde bulunduğunu savunan Fico, "Ukrayna'nın gerekli tüm kriterleri karşılaması şartıyla AB'ye katılabileceğini söylüyoruz. Batı Balkanlar'daki aday ülkeler, Ukrayna'dan 100 kat daha hazırlıklı." ifadesini kullandı.

