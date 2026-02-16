Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Netanyahu'nun ofisinde bomba paniği! Korku sardı, tatbikat düzenlenecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'te bulunan ofisinde bomba paniği yaşandı. Şüpheli bir paket nedeniyle uzmanlar Netanyahu'nun ofisine girdi.

Netanyahu'nun ofisinde bomba paniği! Korku sardı, tatbikat düzenlenecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
11:05
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
11:05

İsrail Başbakanı 'nun 'teki ofisine şüpheli bir paket gönderildi. İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, şüpheli paketle ilgili ihbarın alınmasının ardından Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine adli tıp ve bomba imha uzmanlarının nakledildiği aktarıldı.

Netanyahu'nun ofisinde bomba paniği! Korku sardı, tatbikat düzenlenecek

HABERİN ÖZETİ

Netanyahu'nun ofisinde bomba paniği! Korku sardı, tatbikat düzenlenecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine şüpheli bir paket gönderilmesi üzerine adli tıp ve bomba imha uzmanları sevk edildi.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine şüpheli bir paket ulaştı.
İhbar üzerine ofise adli tıp ve bomba imha uzmanları gönderildi.
Netanyahu'nun konutunun bulunduğu Kayserya'da büyük çaplı bir acil durum tatbikatı düzenlenecek.
Tatbikata polis, ordu, itfaiye ve Kızıl Davut Yıldızı ekipleri katılacak.
Netanyahu'nun ofisinde bomba paniği! Korku sardı, tatbikat düzenlenecek

ACİL DURUM TATBİKATI

Öte yandan Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kentinde bugün polis, İsrail ordusu, itfaiye ve Kızıl Davut Yıldızı ekiplerinin katılacağı büyük çaplı bir acil durum tatbikatının düzenleneceği kaydedildi.

Netanyahu'nun ofisinde bomba paniği! Korku sardı, tatbikat düzenlenecek

Tatbikat sırasında bölgede güvenlik güçlerinin, acil durum araçlarının, helikopter ve insansız hava araçlarının yoğun hareketliliğinin olacağı belirtildi.

