İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine şüpheli bir paket gönderildi. İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, şüpheli paketle ilgili ihbarın alınmasının ardından Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine adli tıp ve bomba imha uzmanlarının nakledildiği aktarıldı.

Dinle Özetle

Netanyahu'nun ofisinde bomba paniği! Korku sardı, tatbikat düzenlenecek Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 53

HABERİN ÖZETİ Netanyahu'nun ofisinde bomba paniği! Korku sardı, tatbikat düzenlenecek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine şüpheli bir paket gönderilmesi üzerine adli tıp ve bomba imha uzmanları sevk edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine şüpheli bir paket ulaştı. İhbar üzerine ofise adli tıp ve bomba imha uzmanları gönderildi. Netanyahu'nun konutunun bulunduğu Kayserya'da büyük çaplı bir acil durum tatbikatı düzenlenecek. Tatbikata polis, ordu, itfaiye ve Kızıl Davut Yıldızı ekipleri katılacak.

ACİL DURUM TATBİKATI

Öte yandan Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kentinde bugün polis, İsrail ordusu, itfaiye ve Kızıl Davut Yıldızı ekiplerinin katılacağı büyük çaplı bir acil durum tatbikatının düzenleneceği kaydedildi.

Tatbikat sırasında bölgede güvenlik güçlerinin, acil durum araçlarının, helikopter ve insansız hava araçlarının yoğun hareketliliğinin olacağı belirtildi.