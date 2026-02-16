Netanyahu'nun ofisinde bomba paniği! Korku sardı, tatbikat düzenlenecek

Kategoriler
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine şüpheli bir paket gönderildi. İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, şüpheli paketle ilgili ihbarın alınmasının ardından Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine adli tıp ve bomba imha uzmanlarının nakledildiği aktarıldı.
Öte yandan Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kentinde bugün polis, İsrail ordusu, itfaiye ve Kızıl Davut Yıldızı ekiplerinin katılacağı büyük çaplı bir acil durum tatbikatının düzenleneceği kaydedildi.
Tatbikat sırasında bölgede güvenlik güçlerinin, acil durum araçlarının, helikopter ve insansız hava araçlarının yoğun hareketliliğinin olacağı belirtildi.