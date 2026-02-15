Menü Kapat
Editor
 Nalan Güler Güven

Trump'tan İsrail'e saldırı onayı iddiası: 'Anlaşma olmazsa destekleriz'

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yürütülen müzakerelerin başarısız olması durumunda İsrail’in İran’daki balistik füze tesislerini hedef alan operasyonlarına tam destek vereceği iddia edildi. Cenevre’deki kritik zirve öncesi sızan bu haber, Tahran-Washington hattında tartışma başlattı.

15.02.2026
16.02.2026
01:05

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı ’ın İsrail Başbakanı ’ya ile bir anlaşma sağlanamaması halinde İsrail'in İran'ın balistik füze programına yönelik saldırılarını destekleyeceğini söylediği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile bir anlaşma sağlanamaması durumunda İsrail'in İran'ın balistik füze programına yönelik saldırılarını destekleyeceğini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya söylediği iddia edildi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump bu desteği geçtiğimiz aralık ayında Netanyahu ile yaptığı görüşmede dile getirdi.
ABD'nin desteğinin hava ikmal desteği veya Arap ülkelerinin hava sahasının kullanılması için izin alınması şeklinde olabileceği öne sürüldü.
ABD ve İran arasında ilk turu Umman'da yapılan görüşmelerin ardından ikinci tur müzakerelerin salı günü Cenevre'de yapılması bekleniyor.
İran görüşmelerde nükleer programa odaklanırken, ABD ise balistik füze kapasitesi ve zenginleştirilmiş uranyumu da müzakere kapsamına dahil etmek istiyor.
MASADAKİ TEKLİF: "ANLAŞMA YOKSA SALDIRI VAR"

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını destekleyeceği öne sürüldü. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz aralık ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, İran ile bir anlaşma sağlanamaması halinde İsrail'in İran'ın balistik füze programına yönelik saldırılarını destekleyeceğini söylediği iddia edildi.

Haberlerde, ABD’nin İsrail’e saldırılar konusunda desteğinin hava ikmal desteği veya Arap ülkelerinin hava sahasının kullanılması için izin alınması olabileceği ifade edildi.

ABD VE İRAN SALI GÜNÜ CENEVRE’DE BİR ARAYA GELECEK

ABD ve İran arasında ilk turu 6 Şubat'ta Umman’da yapılan görüşmenin ardından tarafların ikinci tur için salı günü İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelmesi bekleniyor. İran görüşmelerde sadece nükleer programa odaklanırken, ABD ise İran’ın balistik füze kapasitesi ve elindeki zenginleştirilen uranyumu da müzakerelere dahil etmek istiyor.

