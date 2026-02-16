Bir döneme damga vuran ‘Emret Komutanım’ yapımıyla hafızalara kazınan Arda Kural, magazin gündemine bomba gibi düştü. Sağlık sorunları sebebiyle oyunculuk kariyerine ara veren Arda Kural, Sevgililer Günü’nde yeni sevgilisi Havva Şimşek’le paylaşım yaptı. Arama motorlarında Havva Şimşek hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Arda Kural’ın sevgilisi Havva Şimşek kimdir? Havva Şimşek kaç yaşında mesleği nedir? İşte detaylar…

ARDA KURAL’IN SEVGİLİSİ HAVVA ŞİMŞEK KİMDİR?

Bir döneme damga vuran ‘Yerli Leonardo Dicaprio’ olarak anılan oyuncu Arda Kural, yeni aşka yelken açarak magazin gündemine bomba gibi düştü. Magazin gündeminde dikkatleri üzerine çeken bu haber sonrası Kural’ın sevgilisi merak edildi.

Arda Kural, liseyi Yalova Endüstri Meslek Lisesi’nde okumuş, Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden de mezun olmuştur. Daha sonra 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi alarak kariyerinin temel taşlarını oluşturmuştur.

Emret Komutanım, Yedi Numara ve Lise Defteri gibi yapımlarda yer alan Arda Kural, o dönemlerde ‘Yerli DiCaprio,’ lakabını almıştı. Ancak Kural’a konuşan psikoz teşhisi sonrası ekranlardan uzak kalarak sağlık sorunlarıyla mücadele etmiştir. Oyunculuğu bile bırakan Arda Kural, zor günlerin ardından magazin gündemine de bomba gibi düştü.

Sevgililer Günü’nde yeni sevgilisiyle birlikte paylaşım yapan Kural, ‘Herhangi bir kalıba, standarda veya klişeye sokulamayacak kadar özelsin. Yanımdayken dünya daha büyülü ve anlamlı benim için. İyi ki varsın sevgilim, benden hiç gitme.' sözlerini ifade etti. Bu paylaşım sonra Kural’ın yeni sevgilisinin Havva Şimşek olduğu iddia edildi.

HAVVA ŞİMŞEK KAÇ YAŞINDA?

Arda Kural’ın sosyal medya üzerinden Sevgililer Günü için yapmış olduğu paylaşım sonrası yeni sevgilisinin Havva Şimşek olduğu iddia edildi. Sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber sonra Havva Şimşek, yaşıyla araştırılmaya başlandı.

Ancak kamuoyunda Arda Kural’ın yeni sevgilisi Havva Şimşek hakkında bilgiler bulunmamaktadır. Kural’ın sevgilisi gizemini korurken ikili arasında yaş farkı olduğu sosyal medya üzerinden konuşulmaktadır.

HAVVA ŞİMŞEK MESLEĞİ NEDİR?

Havva Şimşek hakkında kamuoyunda bilgiler bulunmuyor. Bu sebeple de Havva Şimşek’in ne iş yaptığı ya da mesleği bilinmezken, ikilinin yapmış olduğu paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.