Şiddetli rüzgâr minarenin külahını uçurdu! Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi

Isparta'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr bir caminin minaresinin külahını yıktı. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Isparta'da etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde etkisini artıran rüzgâr nedeniyle Ayazmana Halıkent Mahallesi'nde bulunan bir caminin minaresinin külah kısmı büyük bir gürültüyle savrularak çevreye düştü.