Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Anne özlemiyle peluş maymuna sarıldı yüreklere dokundu: Maymun Punch'ın bakıcısı konuştu

Japonya'da hayvanat bahçesinde yaşayan yavru maymunun oyuncağa sarıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Annesi terk ettikten sonra peluş maymunu annesi gibi sahiplenip her yere taşıyan makak maymunu Punch'ın bakıcısı hikayesini anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 20:59
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 21:02

Japonya'nın Çiba eyaletinin İçikawa kentinde bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntüler sonrası tüm dünya bu yavru maymunu konuşur hale geldi. Annesi tarafından doğum sonrası terk edilen makak maymunu Punch bakıcılarının ona sunduğu tüm oyuncakları reddederek bir tek oyuncak maymuna sarıldı.

Anne özlemiyle peluş maymuna sarıldı yüreklere dokundu: Maymun Punch'ın bakıcısı konuştu

MAYMUN PUNCH'I ANNESİ TERK ETTİ OYUNCAKLARA SARILDI

Ulusal basındaki habere göre Çiba eyaletinin İçikawa kentinde bir hayvanat bahçesinde Temmuz 2025'te doğan "Punch" isimli makak maymunu annesi tarafından terk edildi. Punch için devreye giren görevlileri, bebek maymunu "yapay bakım" yaparak büyüttü ve ocakta Tokyo'da ünlü "Maymun Dağındaki" doğal ortamına salıverdi.

Yetkililer, bebek maymunların doğum sonrası ilk yılında sıklıkla annelerine sarılmaları dolayısıyla, "kaygısını hafifletmek" için bebek Punch'a havlu, battaniye ve peluş oyuncaklar sundu.

Bunlar arasında peluş orangutana sarılmayı tercih eden Punch, yeni ortamında gruba uyum sağlamak için gösterdiği çabayla hayvanat bahçesi ziyaretçileri arasında popüler oldu.

Anne özlemiyle peluş maymuna sarıldı yüreklere dokundu: Maymun Punch'ın bakıcısı konuştu

"EN ÇOK SEVDİĞİ OYUNCAK MAYMUN OLDU"

Hayvanat bahçesi yetkilisi Yasunaga Takaşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görevliler, Punch'a tutunabileceği bir şey vermeyi denedi, ancak en çok sevdiği oyuncak maymun oldu." dedi.

Yasunaga, "Büyümesini hissedebiliyorum. Hala kendi başına yeterince yiyemiyor. Sık sık hayvanat bahçesi görevlilerine yapışıyor veya sürüden ayrı olarak yalnız zaman geçiriyor." ifadesini kullandı.

Anne özlemiyle peluş maymuna sarıldı yüreklere dokundu: Maymun Punch'ın bakıcısı konuştu

"ANNE ÖZLEMİ" YÜREKLERE DOKUNDU

2 kilogram ağırlığındaki maymunun "anne özlemiyle" peluş oyuncağa sarıldığı video görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve internette viral oldu.

"Haydi Punch" etiketli videolara "insanın kalbini ısıtıcı", "terk edilmenin üstesinden gelerek büyüdü", "umarım mutluluğu bulur" ve "ne kadar dirençli olduğu hayranlık verici" gibi yorumlar yapıldı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda geniş çapta yapılan paylaşımlarda, Punch'ın, diğer genç maymunlarca dışlandığında da oyuncağı kalkan olarak kullandığı aktarıldı.

Makak maymunun annesinin ilk doğumu olması ve Punch'ı doğurması sonrası bitkin duruma düşmesi sebebiyle Punch'ı terk ettiği aktarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri belli oldu! Türkiye sıralamasıyla iddiasını kanıtladı
Mısır'da 10 bin yıllık devasa kayadaki semboller tarihe yeni bir ışık tuttu
ETİKETLER
#hayvanat bahçesi
#Anne Özlemi
#Terk Edilmiş Bebek
#Maymun Punch
#Oyuncak Maymun
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.