Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri belli oldu! Türkiye sıralamasıyla iddiasını kanıtladı

Her yıl milyonlarca kişi farklı ülkelere seyahat ediyor. Doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi güzellikler de turistlerin ilgisini çekiyor. Bu kapsamda paylaşılan veriler ışığında dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri belli oldu. Hem doğası hem tarihi zengin kültürü ve eşsiz mutfağı ile Türkiye, en çok ziyaret edilen ülkeler arasında yer aldı.
Hem dinlenmek hem de yeni yerler görmek isteyenler, her yıl yurt dışına tatile gidiyor. Gidilecek yerler tercih edilirken de doğa, tarih, kültür gibi pek çok parametre dikkate alınıyor. Bu nedenle şanslı bazı ülkeler kendiliğinden bir cazibe merkezi haline gelirken her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri listesine bakıldığında ise Türkiye’nin sıralaması oldukça dikkat çekiyor….
20 NUMARA POLONYA
19,7 milyon
19 NUMARA KANADA
19,9 milyon
18 NUMARA HİNDİSTAN
20,6 milyon
17 NUMARA HOLLANDA
21,3 milyon
16 NUMARA HONG KONG
21,9 milyon
15 NUMARA MALEZYA
25 milyon
14 NUMARA PORTEKİZ
29 milyon
13 NUMARA SUUDİ ARABİSTAN
29,7 milyon
12 NUMARA AVUSTURYA
31,9 milyon
11 NUMARA TAYLAND
35,5 milyon
10 NUMARA YUNANİSTAN
36 milyon
9 NUMARA JAPONYA
36,9 milyon
8 NUMARA ALMANYA
37,5 milyon
7 NUMARA BİRLEŞİK KRALLIK
41,8 milyon
6 NUMARA MEKSİKA
45 milyon
5 NUMARA İTALYA
57,7 milyon
4 NUMARA TÜRKİYE
60,6 MİLYON
3 NUMARA ABD
73,4 milyon
2 NUMARA İSPANYA
93,8 milyon
1 NUMARA FRANSA
102 milyon