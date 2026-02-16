Menü Kapat
14°
Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri belli oldu! Türkiye sıralamasıyla iddiasını kanıtladı

Şubat 16, 2026 14:40
1
Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri

Her yıl milyonlarca kişi farklı ülkelere seyahat ediyor. Doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi güzellikler de turistlerin ilgisini çekiyor. Bu kapsamda paylaşılan veriler ışığında dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri belli oldu. Hem doğası hem tarihi zengin kültürü ve eşsiz mutfağı ile Türkiye, en çok ziyaret edilen ülkeler arasında yer aldı.

2
Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri belli oldu! Türkiye sıralamasıyla iddiasını kanıtladı

Hem dinlenmek hem de yeni yerler görmek isteyenler, her yıl yurt dışına tatile gidiyor. Gidilecek yerler tercih edilirken de doğa, tarih, kültür gibi pek çok parametre dikkate alınıyor. Bu nedenle şanslı bazı ülkeler kendiliğinden bir cazibe merkezi haline gelirken her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri listesine bakıldığında ise Türkiye’nin sıralaması oldukça dikkat çekiyor….

3
POLONYA

DÜNYANIN EN ÇOK SEYAHAT EDİLEN ÜLKELERİ

20 NUMARA POLONYA

19,7 milyon

4
KANADA

19 NUMARA KANADA

19,9 milyon

5
HİNDİSTAN

18 NUMARA HİNDİSTAN

20,6 milyon

6
HOLLANDA

17 NUMARA HOLLANDA

21,3 milyon

7
HONG KONG

16 NUMARA HONG KONG

21,9 milyon

8
MALEZYA

15 NUMARA MALEZYA

25 milyon

9
PORTEKİZ

14 NUMARA PORTEKİZ

29 milyon

10
SUUDİ ARABİSTAN

13 NUMARA SUUDİ ARABİSTAN

29,7 milyon

11
AVUSTURYA

12 NUMARA AVUSTURYA

31,9 milyon

12
TAYLAND

11 NUMARA TAYLAND

35,5 milyon

13
YUNANİSTAN

10 NUMARA YUNANİSTAN

36 milyon

14
JAPONYA

9 NUMARA JAPONYA

36,9 milyon

15
ALMANYA

8 NUMARA ALMANYA

37,5 milyon

16
BİRLEŞİK KRALLIK

7 NUMARA BİRLEŞİK KRALLIK

41,8 milyon

17
MEKSİKA

6 NUMARA MEKSİKA

45 milyon

18
İTALYA

5 NUMARA İTALYA

57,7 milyon

19
TÜRKİYE

4 NUMARA TÜRKİYE

60,6 MİLYON

20
ABD

3 NUMARA ABD

73,4 milyon

21
İSPANYA

2 NUMARA İSPANYA

93,8 milyon

22
FRANSA

1 NUMARA FRANSA

102 milyon

