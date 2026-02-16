Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri belli oldu! Türkiye sıralamasıyla iddiasını kanıtladı

Hem dinlenmek hem de yeni yerler görmek isteyenler, her yıl yurt dışına tatile gidiyor. Gidilecek yerler tercih edilirken de doğa, tarih, kültür gibi pek çok parametre dikkate alınıyor. Bu nedenle şanslı bazı ülkeler kendiliğinden bir cazibe merkezi haline gelirken her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri listesine bakıldığında ise Türkiye’nin sıralaması oldukça dikkat çekiyor….