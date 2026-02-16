Mısır'da 10 bin yıllık devasa kayadaki semboller tarihe yeni bir ışık tuttu

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Umm Irak Platosu'nda yeni bir keşif heyecanlandırdı. Şimdiye kadar izine rastlanmamış 100 metre uzunluğunda bir arkeolojik saha bulundu. 10 bin yıllık geçmişe sahip olan bu alan, insanlık sanatının ilkel dönemlerinden modern yazılı döneme nasıl değişim gösterdiğini ortaya koydu.

BİRÇOK MEDENİYET SIĞINAK OLARAK KULLANDI

ScienceAlert'in haberine göre, doğal kaya sığınağının tavanında, 10 bin yıl öncesinin izlerini taşıyan kırmızı pigmentli hayvan figürleri ve sembollerin yanı sıra, ilerleyen dönemlere ait Nabati dili ve Arapça kitabeler yer alıyor. Bu çeşitlilik, bölgenin tarih boyunca farklı medeniyetler tarafından kesintisiz bir sığınak olarak kullanıldığını kanıtlıyor.

'DOĞAL BİR MÜZE'

Sığınak içerisinde bulunan antik ocak kalıntıları ve taş bölmeler, buranın on bin yıl boyunca insan toplulukları için güvenli bir liman olduğunu doğruluyor. Yetkililer, bu keşfin Mısır'ın antik tarih haritasına eklenen en kritik halkalardan biri olduğunu ve bölgenin tam anlamıyla "doğal bir müze" niteliği taşıdığını vurguladı.