Dünya
Mısır'da 10 bin yıllık devasa kayadaki semboller tarihe yeni bir ışık tuttu

Mısır'da bulunan Sina Yarımadası'nda devasa bir kaya oluşumunda bulunan semboller gün yüzüne çıktı. Tarih öncesi devirlerden İslamiyet dönemine kadar uzanan 10 bin yıllık sanat eserleri adeta tarihe yeni bir ışık tuttu.

Mısır'da 10 bin yıllık devasa kayadaki semboller tarihe yeni bir ışık tuttu
Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Umm Irak Platosu'nda yeni bir keşif heyecanlandırdı. Şimdiye kadar izine rastlanmamış 100 metre uzunluğunda bir arkeolojik saha bulundu. 10 bin yıllık geçmişe sahip olan bu alan, insanlık sanatının ilkel dönemlerinden modern yazılı döneme nasıl değişim gösterdiğini ortaya koydu.

Mısır'da 10 bin yıllık devasa kayadaki semboller tarihe yeni bir ışık tuttu

Mısır'da 10 bin yıllık devasa kayadaki semboller tarihe yeni bir ışık tuttu

Mısır'da, Umm Irak Platosu'nda 10 bin yıllık geçmişe sahip, insanlık sanatının ilkel dönemlerden modern yazılı döneme değişimini gösteren ve birçok medeniyet tarafından sığınak olarak kullanılmış 100 metrelik yeni bir arkeolojik saha keşfedildi.
Mısır'ın Umm Irak Platosu'nda 100 metre uzunluğunda, 10 bin yıllık yeni bir arkeolojik saha keşfedildi.
Keşfedilen alan, insanlık sanatının ilkelden yazılı döneme evrimini gözler önüne seriyor.
Sığınakta 10 bin yıllık hayvan figürleri ve sembollerin yanı sıra Nabati ve Arapça kitabeler bulunuyor.
Bu çeşitlilik, bölgenin tarih boyunca farklı medeniyetler tarafından kesintisiz sığınak olarak kullanıldığını gösteriyor.
Yetkililer, keşfi Mısır'ın antik tarihine kritik bir ek ve "doğal bir müze" olarak nitelendiriyor.
Mısır'da 10 bin yıllık devasa kayadaki semboller tarihe yeni bir ışık tuttu

BİRÇOK MEDENİYET SIĞINAK OLARAK KULLANDI

ScienceAlert'in haberine göre, doğal kaya sığınağının tavanında, 10 bin yıl öncesinin izlerini taşıyan kırmızı pigmentli hayvan figürleri ve sembollerin yanı sıra, ilerleyen dönemlere ait Nabati dili ve Arapça kitabeler yer alıyor. Bu çeşitlilik, bölgenin boyunca farklı medeniyetler tarafından kesintisiz bir sığınak olarak kullanıldığını kanıtlıyor.

Mısır'da 10 bin yıllık devasa kayadaki semboller tarihe yeni bir ışık tuttu

'DOĞAL BİR MÜZE'

Sığınak içerisinde bulunan antik ocak kalıntıları ve taş bölmeler, buranın on bin yıl boyunca insan toplulukları için güvenli bir liman olduğunu doğruluyor. Yetkililer, bu keşfin Mısır'ın antik tarih haritasına eklenen en kritik halkalardan biri olduğunu ve bölgenin tam anlamıyla "doğal bir müze" niteliği taşıdığını vurguladı.

Mısır'da 10 bin yıllık devasa kayadaki semboller tarihe yeni bir ışık tuttu
