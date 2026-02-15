Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Yunanistan sarardı! Afrika tozu ülkeyi sardı

Türkiye'nin komşusu Yunanistan'da gökyüzü sarıya büründü. Başkent Atina'da etkili olan Afrika tozu nedeniyle insanlar sağlık sorunları yaşamaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 14:51

'da etkili olan , Afrika tozunu ülkenin birçok noktasına yaydı. 'da gökyüzü Afrika’dan gelen tozun etkisiyle renk değiştirdi. Gökyüzü sarıya dönerken halk sağlık sorunları yaşamaya başladı. Kronik solunum sıkıntısı olanlar için nefes almak zorlaştı.

HABERİN ÖZETİ

Yunanistan sarardı! Afrika tozu ülkeyi sardı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Yunanistan'da etkili olan lodos, Afrika tozunu ülkenin birçok noktasına yayarak Atina'da gökyüzünün sarıya dönmesine ve halkın sağlık sorunları yaşamasına neden oldu.
Lodos, Afrika tozunu Yunanistan'ın birçok noktasına yaydı.
Atina'da gökyüzü Afrika'dan gelen tozun etkisiyle sarıya döndü.
Halk sağlık sorunları yaşamaya başladı ve kronik solunum sıkıntısı olanlar için nefes almak zorlaştı.
Toz nedeniyle Akropolis tapınağının görünürlüğü azaldı.
Afrika tozu, Yunanistan'ın güney bölgeleri, Mora Yarımadası, Kiklad Adaları ve Eğriboz Adası'nda da yoğun olarak etkili oldu.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Yunanistan sarardı! Afrika tozu ülkeyi sardı

Toz nedeniyle, Akropolis tapınağının dahi görünürlüğü azaldı.

Yunanistan sarardı! Afrika tozu ülkeyi sardı

Afrika tozu, Yunanistan'ın güney bölgelerinde de yoğun olarak etkili oldu.

Yunanistan sarardı! Afrika tozu ülkeyi sardı

Atina’nın yanı sıra Mora Yarımadası, Kiklad Adaları, Eğriboz Adası’nda da etkili oldu.

Yunanistan sarardı! Afrika tozu ülkeyi sardı
Yunanistan sarardı! Afrika tozu ülkeyi sardı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın kurbağa zehriyle öldürüldüğü iddiası Rusya'yı küplere bindirdi
Sadece bir ağaçta 40 meyve yetişiyor! Formülü uzman isim açıkladı
ETİKETLER
#yunanistan
#Atina
#hava kirliliği
#lodos
#Afrika Tozu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.