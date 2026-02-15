Yunanistan sarardı! Afrika tozu ülkeyi sardı

Yunanistan'da etkili olan lodos, Afrika tozunu ülkenin birçok noktasına yaydı. Atina'da gökyüzü Afrika’dan gelen tozun etkisiyle renk değiştirdi. Gökyüzü sarıya dönerken halk sağlık sorunları yaşamaya başladı. Kronik solunum sıkıntısı olanlar için nefes almak zorlaştı.

Toz nedeniyle, Akropolis tapınağının dahi görünürlüğü azaldı.

Afrika tozu, Yunanistan'ın güney bölgelerinde de yoğun olarak etkili oldu.

Atina’nın yanı sıra Mora Yarımadası, Kiklad Adaları, Eğriboz Adası’nda da etkili oldu.