TGRT Haber
14°
Dünya
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Yavru maymun olayı nedir? Japonya hayvanat bahçesindeki yavru maymun olayının arka planı

Japonya'da bulunan Ichikawa Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan makak cinsi yavru maymun Pucnh'ın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Yavru maymunun oyuncağını yanından ayırmaması ve diğer maymunlar tarafından çekindiği görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Videonun viral olmasıyla birlikte ise yavru maymun olayı nedir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Hayvanat bahçesi müdür Takashi Yasunaga ve bakıcılar yavru maymun olayının arka planını anlattı.

Yavru maymun olayı nedir? Japonya hayvanat bahçesindeki yavru maymun olayının arka planı
Haber Merkezi
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 16:48
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 16:48

Yavru maymun olayı nedir, neden oyuncağa sarılıyor sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sosyal medya platformlarında oyuncağı ile dolaşan yavru maymunun görüntüleri gündem oldu. Japonya'da bulunan Ichikawa 'nde yaşayan makak cinsi 7 aylık yavru maymun Punch'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Oyuncağı ile dolaşan ve diğer maymunlarla iletişim kurmaya çekinen yavru maymunun hayat hikayesini hayvanat bahçesi müdürü Takashi Yasunaga açıkladı.

Yavru maymun olayı nedir? Japonya hayvanat bahçesindeki yavru maymun olayının arka planı

YAVRU MAYMUN OLAYI NEDİR?

Ichikawa Hayvanat Bahçesi'nde 2025 yılında dünyaya gelen yavru maymun Punch, doğumundan kısa bir süre sonra annesi tarafından terk edildi. Annesinin terk etmesi üzerine yavru maymunu bakıcılar büyütmeye başladı. Bebek maymunların doğuştan gelen annelerine tutunma içgüdüsünü tatmin etmek amacıyla bakıcılar battaniyeler ve peluş oyuncaklar verdi. Yavru maymun verilen oyuncuklardan ise peluş bir orangutanı sahiplendi ve bağlandı. Sosyal medya platformunda viral olan videolarda Punch'ın sarılırken ve uyulurken tuttuğu peluş orangutan bakıcılar tarafından verildi.

Yavru maymun olayı nedir? Japonya hayvanat bahçesindeki yavru maymun olayının arka planı

Oyuncağını her yere götüren maymun Punch, bir süre sonra özel olarak bakıldığı yerden, diğer maymunların yanına yerleştirildi. Ancak anne eksikliği nedeniyle özgüven problemleri yaşayan yavru maymunun videoları sosyal medya platformlarında gündem oldu. Hayvanat bahçesinde görevli olan bakıcılardan Kosuke Shikano, sürecin kolay olmayacağını ancak Punch'ın zamanla sürünün bir parçası haline gelmesini hedeflediklerini belirtti. Yetkililer tarafından ilerleyen zamanlarda Punch'ın oyuncağa ihtiyaç duymadan grubuyla tamamen bütünleşmesi bekleniyor.

Yavru maymun olayı nedir? Japonya hayvanat bahçesindeki yavru maymun olayının arka planı

YAVRU MAYMUN PUNCH'A BAŞKA BİR MAYMUN SAHİP ÇIKTI!

Sosyal medyada yayılan videoların ardından hayvanat bahçesi ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler tarafından çekilen videolarda başka bir maymunun Punch'a sarıldığı ve sahip çıktığı görüldü.

#hayvanat bahçesi
#Sosyal Medya Gündemi
#Yavru Maymun Punch
#Anne Terki
#Oyuncağa Sarılma
#Dünya
TGRT Haber
