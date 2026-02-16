Yavru maymun olayı nedir? Japonya hayvanat bahçesindeki yavru maymun olayının arka planı

Yavru maymun olayı nedir, neden oyuncağa sarılıyor sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sosyal medya platformlarında oyuncağı ile dolaşan yavru maymunun görüntüleri gündem oldu. Japonya'da bulunan Ichikawa Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan makak cinsi 7 aylık yavru maymun Punch'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Oyuncağı ile dolaşan ve diğer maymunlarla iletişim kurmaya çekinen yavru maymunun hayat hikayesini hayvanat bahçesi müdürü Takashi Yasunaga açıkladı.

YAVRU MAYMUN OLAYI NEDİR?

Ichikawa Hayvanat Bahçesi'nde 2025 yılında dünyaya gelen yavru maymun Punch, doğumundan kısa bir süre sonra annesi tarafından terk edildi. Annesinin terk etmesi üzerine yavru maymunu bakıcılar büyütmeye başladı. Bebek maymunların doğuştan gelen annelerine tutunma içgüdüsünü tatmin etmek amacıyla bakıcılar battaniyeler ve peluş oyuncaklar verdi. Yavru maymun verilen oyuncuklardan ise peluş bir orangutanı sahiplendi ve bağlandı. Sosyal medya platformunda viral olan videolarda Punch'ın sarılırken ve uyulurken tuttuğu peluş orangutan bakıcılar tarafından verildi.

Oyuncağını her yere götüren maymun Punch, bir süre sonra özel olarak bakıldığı yerden, diğer maymunların yanına yerleştirildi. Ancak anne eksikliği nedeniyle özgüven problemleri yaşayan yavru maymunun videoları sosyal medya platformlarında gündem oldu. Hayvanat bahçesinde görevli olan bakıcılardan Kosuke Shikano, sürecin kolay olmayacağını ancak Punch'ın zamanla sürünün bir parçası haline gelmesini hedeflediklerini belirtti. Yetkililer tarafından ilerleyen zamanlarda Punch'ın oyuncağa ihtiyaç duymadan grubuyla tamamen bütünleşmesi bekleniyor.

YAVRU MAYMUN PUNCH'A BAŞKA BİR MAYMUN SAHİP ÇIKTI!

Sosyal medyada yayılan videoların ardından hayvanat bahçesi ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler tarafından çekilen videolarda başka bir maymunun Punch'a sarıldığı ve sahip çıktığı görüldü.