ABD, Rusya ve Ukrayna üçlü zirvesinde üçüncü tur! Zelenskiy tarih verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya Ukrayna ve ABD arasındaki savaşın sona ermesi için Mart başı isviçre'nin Cenevre şehrinde yeni bir üçlü müzakere turunun planlandığını duyurdu. Görüşmelerde Ukraynanın yeniden yapılandırılması ve takas konuları da ele alınacak.

- savaşını sona erdirmeyi hedefleyen Ukrayna, Rusya ve arasındaki üçlü müzakerelerin son turu, İsviçre’nin kentinde yapılmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, görüşmelerin bir sonraki turunun mart ayının başlarında gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.

ABD, Rusya ve Ukrayna üçlü zirvesinde üçüncü tur! Zelenskiy tarih verdi

Ukrayna, Rusya ve ABD arasındaki üçlü müzakerelerin bir sonraki turunun mart ayı başında yapılması planlanıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir sonraki görüşmenin Mart ayı başında gerçekleşebileceğini açıkladı.
Bu kapsamda, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Cenevre'de bir toplantı düzenlenecek.
Toplantının gündem maddeleri arasında Ukrayna'nın yeniden yapılandırılması paketi, üçlü toplantı için düzenlemeler ve takasın ayrıntıları bulunuyor.
Daha önceki görüşmeler 23-24 Ocak ve 4-5 Şubat tarihlerinde Abu Dabi'de, üçüncü tur ise 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılmıştı.
"Bir sonraki görüşme Mart ayı başında gerçekleşebilir" ifadelerine yer veren Zelenskiy, yarın İsviçre'nin Cenevre şehrinde Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında bir toplantı düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

Zelenskiy, "Ukrayna'nın yeniden yapılandırılması paketinin ayrıntılarını birinci gündem maddesi olarak görüşecekler. Üçlü toplantı için gerekli düzenlemeler gündemin bir sonraki maddesi olacak. Umerov ise üçüncü gündem maddesi olarak takasın ayrıntılarını görüşecek" ifadelerini kullandı.

ABD, Rusya ve Ukrayna üçlü zirvesinde üçüncü tur! Zelenskiy tarih verdi

İLK TUR 23-24 OCAK'TAYDI

Rusya ve Ukrayna arasında ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerin ilk iki turu, 23-24 Ocak ile 4-5 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti. Üçüncü tur görüşmeler ise 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılmıştı.

