ABD, Rusya ve Ukrayna üçlü zirvesinde üçüncü tur! Zelenskiy tarih verdi

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeyi hedefleyen Ukrayna, Rusya ve ABD arasındaki üçlü müzakerelerin son turu, İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, görüşmelerin bir sonraki turunun mart ayının başlarında gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.
"Bir sonraki görüşme Mart ayı başında gerçekleşebilir" ifadelerine yer veren Zelenskiy, yarın İsviçre'nin Cenevre şehrinde Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında bir toplantı düzenleneceğini de sözlerine ekledi.
Zelenskiy, "Ukrayna'nın yeniden yapılandırılması paketinin ayrıntılarını birinci gündem maddesi olarak görüşecekler. Üçlü toplantı için gerekli düzenlemeler gündemin bir sonraki maddesi olacak. Umerov ise üçüncü gündem maddesi olarak takasın ayrıntılarını görüşecek" ifadelerini kullandı.
Rusya ve Ukrayna arasında ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerin ilk iki turu, 23-24 Ocak ile 4-5 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti. Üçüncü tur görüşmeler ise 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılmıştı.