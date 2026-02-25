Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

'Savaşın Yüzü' haline gelen Ukraynalı öğretmen, Putin'e meydan okudu! İşte son hali

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ilk saldırıları sırasında evine düşen füzelerle yaralanan ve 'Savaşın Yüzü' haline gelen Ukraynalı kadın, Rus lider Vladimir Putin'e meydan okudu. ''Biz köle değiliz'' diyen Olena Kurylo, Putin ile yüz yüze gelmek istediğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 14:30

Devlet Başkanı Vladimir 'in 24 Şubat 2022'de verdiği askeri emirle başlayan Ukrayna'nın girişiminin en başında evine düzenlenen korkunç saldırıda yüzünden yaralanan anaokulu öğretmeni, 56 yaşındaki Olena Kurylo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu.

'Savaşın Yüzü' haline gelen Ukraynalı öğretmen, Putin'e meydan okudu! İşte son hali

0:00 128
HABERİN ÖZETİ

'Savaşın Yüzü' haline gelen Ukraynalı öğretmen, Putin'e meydan okudu! İşte son hali

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Rusya'nın Ukrayna işgalinin başında evine düzenlenen saldırıda yüzünden yaralanan anaokulu öğretmeni Olena Kurylo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okuyarak yüz yüze görüşme isteğini dile getirdi ve Ukraynalıların asla pes etmeyeceğini vurguladı.
Olena Kurylo, Rus füzelerinin evini vurmasının ardından yüzünden yaralandı.
Kurylo, Putin ile yüz yüze görüşme isteğini belirterek, onunla korkmadan konuşacağını ve akıllarından geçenleri söyleyeceğini ifade etti.
Putin'in 'insan olmadığını' söyleyen Kurylo, gelecek nesillerin onu lanetleyeceği şekilde tarihe geçeceğini belirtti.
Ukraynalıların asla pes etmeyeceğini, öldürülebileceklerini ama kırılamayacaklarını ve diz çökmeye zorlanamayacaklarını söyledi.
Kurylo, Avrupa'daki Ukrayna destekçilerine Ukrayna'nın bir kıta ile Rusya arasında bir 'kalkan' olduğunu anlamaları çağrısında bulundu.
Rus füzeleri nedeniyle görme yetisini kaybettikten sonra İngiltere'de Mail On Sunday okurlarının desteğiyle tedavi olarak görme yetisinin bir kısmını yeniden kazandı.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Rus füzelerinin evini vurmasının ardından kanlı ve bandajlı haliyle savaşın gerçek yüzünü tüm dünyaya gösteren fotoğraflarının ardından akıbeti merak edilen Olena savaşın 4. yılında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

'Savaşın Yüzü' haline gelen Ukraynalı öğretmen, Putin'e meydan okudu! İşte son hali

''PUTİN GÖZLERİMİN İÇİNE BAKABİLECEK KADAR CESUR MU?''

Rus lider Putin ile yüz yüze görüşmek istediğini belirten Olena, "Putin'le yüz yüze görüşme ve gözlerinin içine bakma şansım olsaydı, korkmazdım. Ama bunu yapacak kadar cesur olur muydu? Ona aklımdan geçen her şeyi söylerdim.'' dedi.

Dailymail'in haberine göre, Putin'in 'insan olmadığını' söyleyen Olena, ''Gelecek nesillerin onu lanetleyeceği şekilde tarihe geçeceğini'' sözlerine ekledi.

'Savaşın Yüzü' haline gelen Ukraynalı öğretmen, Putin'e meydan okudu! İşte son hali

''ÖLDÜRÜLEBİLİRİZ AMA KIRILAMAYIZ''

Ukraynalıların asla pes etmeyeceklerini ifade eden Olena, ''Öldürülebiliriz, ama kırılamayız ve diz çökmeye zorlanamayız. Biz köle değiliz. Ondan korkmuyorum. Ve eğer fırsatım olsaydı, ona her şeyi kelimelere gerek kalmadan anlamasını sağlayacak şekilde bakardım." dedi.

'Savaşın Yüzü' haline gelen Ukraynalı öğretmen, Putin'e meydan okudu! İşte son hali

AVRUPA'YA UYARI

2022 saldırısının ardından İngiltere ve Polonya'da göz tedavisi olan Olena, Avrupa'daki Ukrayna destekçilerine Ukrayna'nın bir kıta ile Rusya arasında bir 'kalkan' olduğunu anlamaları çağrısında bulundu ve olası bir Rus işgaline karşı uyardı.

'Savaşın Yüzü' haline gelen Ukraynalı öğretmen, Putin'e meydan okudu! İşte son hali

GÖRME YETİSİNİ YENİDEN KAZANDI

56 yaşındaki kadın, Rus füzeleri nedeniyle görme yetisini kaybettikten sonra İngiltere'de Mail On Sunday okurlarının desteği sayesinde tedavi oldu. O dönem yaptığı açıklamada, "Katkıda bulunan her bir okuyucuya çok duygulandım ve son derece minnettarım'' demişti.

'Savaşın Yüzü' haline gelen Ukraynalı öğretmen, Putin'e meydan okudu! İşte son hali

NE OLMUŞTU?

Ukraynalı öğretmen, evinin dışında bir füzenin patlamasıyla yaralanmıştı. Kırılan pencerelerden fırlayan cam parçaları yüzüne isabet etmişti. Sağlık görevlileri, ameliyat olmazsa sağ gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.

Zorlu geçen 3 buçuk saatlik bir ameliyatın ardından Olena, görme yetisinin neredeyse üçte birini geri kazanmıştı. Polonyalı doktorların ardından Londra'da bulunan uluslararası üne sahip göz cerrahları Sheraz Daya ve Tom Williamson imdadına koşmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşinci yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk anları: Zelenskiy yaşananları anlattı
ABD-İran krizine Rusya çözümü: Zenginleştirilmiş uranyum taşınabilir
ETİKETLER
#rusya
#putin
#Ukrayna Savaşı
#işgal
#Olena Kurylo
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.