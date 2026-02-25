Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022'de verdiği askeri emirle başlayan Ukrayna'nın işgal girişiminin en başında evine düzenlenen korkunç saldırıda yüzünden yaralanan anaokulu öğretmeni, 56 yaşındaki Olena Kurylo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu.

Dinle Özetle

'Savaşın Yüzü' haline gelen Ukraynalı öğretmen, Putin'e meydan okudu! İşte son hali Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 128

HABERİN ÖZETİ 'Savaşın Yüzü' haline gelen Ukraynalı öğretmen, Putin'e meydan okudu! İşte son hali Rusya'nın Ukrayna işgalinin başında evine düzenlenen saldırıda yüzünden yaralanan anaokulu öğretmeni Olena Kurylo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okuyarak yüz yüze görüşme isteğini dile getirdi ve Ukraynalıların asla pes etmeyeceğini vurguladı. Olena Kurylo, Rus füzelerinin evini vurmasının ardından yüzünden yaralandı. Kurylo, Putin ile yüz yüze görüşme isteğini belirterek, onunla korkmadan konuşacağını ve akıllarından geçenleri söyleyeceğini ifade etti. Putin'in 'insan olmadığını' söyleyen Kurylo, gelecek nesillerin onu lanetleyeceği şekilde tarihe geçeceğini belirtti. Ukraynalıların asla pes etmeyeceğini, öldürülebileceklerini ama kırılamayacaklarını ve diz çökmeye zorlanamayacaklarını söyledi. Kurylo, Avrupa'daki Ukrayna destekçilerine Ukrayna'nın bir kıta ile Rusya arasında bir 'kalkan' olduğunu anlamaları çağrısında bulundu. Rus füzeleri nedeniyle görme yetisini kaybettikten sonra İngiltere'de Mail On Sunday okurlarının desteğiyle tedavi olarak görme yetisinin bir kısmını yeniden kazandı.

Rus füzelerinin evini vurmasının ardından kanlı ve bandajlı haliyle savaşın gerçek yüzünü tüm dünyaya gösteren fotoğraflarının ardından akıbeti merak edilen Olena savaşın 4. yılında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

''PUTİN GÖZLERİMİN İÇİNE BAKABİLECEK KADAR CESUR MU?''

Rus lider Putin ile yüz yüze görüşmek istediğini belirten Olena, "Putin'le yüz yüze görüşme ve gözlerinin içine bakma şansım olsaydı, korkmazdım. Ama bunu yapacak kadar cesur olur muydu? Ona aklımdan geçen her şeyi söylerdim.'' dedi.

Dailymail'in haberine göre, Putin'in 'insan olmadığını' söyleyen Olena, ''Gelecek nesillerin onu lanetleyeceği şekilde tarihe geçeceğini'' sözlerine ekledi.

''ÖLDÜRÜLEBİLİRİZ AMA KIRILAMAYIZ''

Ukraynalıların asla pes etmeyeceklerini ifade eden Olena, ''Öldürülebiliriz, ama kırılamayız ve diz çökmeye zorlanamayız. Biz köle değiliz. Ondan korkmuyorum. Ve eğer fırsatım olsaydı, ona her şeyi kelimelere gerek kalmadan anlamasını sağlayacak şekilde bakardım." dedi.

AVRUPA'YA UYARI

2022 saldırısının ardından İngiltere ve Polonya'da göz tedavisi olan Olena, Avrupa'daki Ukrayna destekçilerine Ukrayna'nın bir kıta ile Rusya arasında bir 'kalkan' olduğunu anlamaları çağrısında bulundu ve olası bir Rus işgaline karşı uyardı.

GÖRME YETİSİNİ YENİDEN KAZANDI

56 yaşındaki kadın, Rus füzeleri nedeniyle görme yetisini kaybettikten sonra İngiltere'de Mail On Sunday okurlarının desteği sayesinde tedavi oldu. O dönem yaptığı açıklamada, "Katkıda bulunan her bir okuyucuya çok duygulandım ve son derece minnettarım'' demişti.

NE OLMUŞTU?

Ukraynalı öğretmen, evinin dışında bir füzenin patlamasıyla yaralanmıştı. Kırılan pencerelerden fırlayan cam parçaları yüzüne isabet etmişti. Sağlık görevlileri, ameliyat olmazsa sağ gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.

Zorlu geçen 3 buçuk saatlik bir ameliyatın ardından Olena, görme yetisinin neredeyse üçte birini geri kazanmıştı. Polonyalı doktorların ardından Londra'da bulunan uluslararası üne sahip göz cerrahları Sheraz Daya ve Tom Williamson imdadına koşmuştu.