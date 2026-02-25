Gümüşhane'de feci trafik kazası! 1 kişi hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Çöplüce mevkisi oldu. Edinilen bilgiye göre, Şendere köyünden Özkürtün beldesi istikametine ilerleyen 38 yaşındaki Rıdvan Demir yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Feci kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Rıdvan Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası Demir'in birkaç ay önce Bursa'dan ailesiyle birlikte köyüne göç ettiği öğrenildi.