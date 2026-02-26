Menü Kapat
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü telefonu: Tebrik trafiğinde 'ikili ilişkileri geliştirme' vurgusu yaptılar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü dolayısıyla dünya genelinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. İletişim Başkanlığı, aralarında Azerbaycan, Sırbistan ve Yunanistan’ın da bulunduğu çok sayıda ülkenin liderinin Erdoğan’ı arayarak doğum gününü kutladığını duyurdu.

Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü telefonu: Tebrik trafiğinde 'ikili ilişkileri geliştirme' vurgusu yaptılar!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 19:05
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 19:14

Dünya liderleri, gerçekleştirdikleri telefon görüşmeleriyle Cumhurbaşkanı ’ın doğum gününü tebrik etti.

Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü telefonu: Tebrik trafiğinde 'ikili ilişkileri geliştirme' vurgusu yaptılar!

0:00 655
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü telefonu: Tebrik trafiğinde 'ikili ilişkileri geliştirme' vurgusu yaptılar!

DÜNYA LİDERLERİ SIRAYA GİRDİ

İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, telefon görüşmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladığı açıklandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Liderler görüşmelerde Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanımız da liderlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız görüşmelerde Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha ileri taşınması noktasındaki kararlılıklarını belirttiler."

