Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı doğum günü hediyesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 72. yaş gününü kutlayarak 72 gülden oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür hediye etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı doğum günü hediyesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 13:55

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 72. yaş günü dolayısıyla özel bir doğum günü hediyesi gönderdi.

HABERİN ÖZETİ

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı doğum günü hediyesi

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 72. yaş günü dolayısıyla özel bir hediye gönderdi.
Hediye, 72 gül'den oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, Fetih Suresi ayetlerinin ve dört halife isimlerinin yer aldığı sanatsal bir ahşap çerçeveli tablo içeriyor.
Tablonun üst kısmında Allah (C.C.) ismi, alt kısmında Hz. Muhammed (S.A.V.) ismi bulunuyor.
Harita lazer gravüründe Anadolu Türk desenleri, zirkon taşlar ve mine boyama yöntemi kullanılmış.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı doğum günü hediyesi

Bahçeli, Erdoğan'a 72 gülden oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür hediye etti.

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı doğum günü hediyesi

MHP'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin 72. yaş gününü kutlayarak zat-ı devletlerine 72 gül’den oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, üst kısmında Allah (C.C.) ismi, alt kısmında Hz. Muhammed (S.A.V.) ismi yer alırken, harita içerisinde Fetih Suresi 1. ve 2. ayetlerin bulunduğu; köşelerinde dört halifeye ait isimlerin yer aldığı; Anadolu Türk desenleri yine lazer gravür olarak işlenmiş, zirkon taşlarla süslenmiş ve kuyum işçiliği marifeti ile metal katmanlar halinde hazırlanıp özel bir mine boyama yöntemi kullanılarak renklendirilmiş, sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde tek adet olarak hazırlanan bir tablo göndermişlerdir"

https://x.com/MHP_Bilgi/status/2026970225074143673

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü mesajları: 'Gün Olur Asra Bedel'
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.