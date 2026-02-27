Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Çanakkale'de özel halk otobüsü yayaya çarptı! Ani frenle 8 kişi yaralandı

Çanakkale'de özel halk otobüsü, yaya geçidinden geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Ani fren sonucu otobüste bulunan yolculardan 7'si yaralandı. Toplam 8 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 14:14

Çanakkale'de saat 11.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Setboyu Caddesi üzerinde Cuma Pazarı kavşağı üzerinde kaza meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Çanakkale Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsü, Cuma Pazarı durağına yanaşmaya çalışırken yaya geçidinden geçen bir kişiye çarptı.

Çanakkale'de özel halk otobüsü yayaya çarptı! Ani frenle 8 kişi yaralandı

ANİ FREN NEDENİYLE YARALANANLAR OLDU

Çarpma sırasında otobüs şoförü ani fren yaptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaralanırken, ani fren nedeniyle otobüste bulunan yolculardan 7'si yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çanakkale'de özel halk otobüsü yayaya çarptı! Ani frenle 8 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği toplam 8 yaralı ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'de özel halk otobüsü yayaya çarptı! Ani frenle 8 kişi yaralandı

