Çanakkale'de özel halk otobüsü yayaya çarptı! Ani frenle 8 kişi yaralandı

Çanakkale'de saat 11.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Setboyu Caddesi üzerinde Cuma Pazarı kavşağı üzerinde kaza meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Çanakkale Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsü, Cuma Pazarı durağına yanaşmaya çalışırken yaya geçidinden geçen bir kişiye çarptı.

ANİ FREN NEDENİYLE YARALANANLAR OLDU

Çarpma sırasında otobüs şoförü ani fren yaptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaralanırken, ani fren nedeniyle otobüste bulunan yolculardan 7'si yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği toplam 8 yaralı ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.