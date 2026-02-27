Artvin'de feci kaza! Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Hopa ilçesi Kopmuş mevkiinde meydana gelen korkunç kazada, İsa Ak (39) yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında park halindeki Gürcistan plakalı tıra arkadan çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan Erkam Abdurrahman Ak (45) ve Gürcistan uyruklu Kanama Sakvarelidze (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü İsa Ak ise araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK), Hopa itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan İsa Ak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni, yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.