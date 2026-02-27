7'nci kattan atlayan adamın evinden dehşet çıktı!

Zafer Mahallesi Özaydın Sokak'ta meydana gelen olay şoke etti. 58 yaşındaki Mehmet K. bu sabah henüz bilinmeyen bir sebeple 7'nci kattaki evden aşağıya atladı. Şans eseri brandanın üzerine düşen adam komşuları alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı adamı hastaneye sevk etti.

ATLADIĞI DAİREDEN DEHŞET ÇIKTI

Mehmet K.'nın dairesine itfaiye ekiplerinin yardımıyla giriş yapıldı. İçeride eşi Sevim Ö.'nün (50) cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan inceleme sonucunda, birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Sevim Ö.'nün Mehmet K. ile evli olduğu ama kızlık soy ismini kullandığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürerken, Sevim Ö.'nün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Mehmet K.'nın tedavisinin ardından gözaltına alınarak, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.