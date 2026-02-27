Bakanlığın NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, 149 milyon 612 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı ifade edidi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakanlık duyurdu! Bugün hesaplara yatırılacak Bakanlık, çiftçilere toplam 149 milyon 612 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Toplam 149 milyon 612 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Destekler; kırsal kalkınma yatırım, hayvan gen kaynakları, sertifikalı tohum kullanımı ve sertifikalı fidan üretimi kalemlerini kapsıyor. Ödemenin en büyük kısmı, 129 milyon 4 bin lira ile kırsal kalkınma yatırım desteğine ayrıldı.

Paylaşımda ayrıca kırsal kalkınma yatırım desteğinin 129 milyon 4 bin lira, hayvan gen kaynakları desteğinin 14 milyon 62 bin 612 lira, sertifikalı tohum kullanım desteğinin 3 milyon 956 bin 369 lira, sertifikalı fidan üretim desteğinin 2 milyon 589 bin 19 lira olacağı bilgisine yer verildi.