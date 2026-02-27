Menü Kapat
Bakan Uraloğlu duyurdu: Kuzey Çevre Demiryolu Projesi'ne 6,75 milyar dolarlık kredi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek Kuzey Çevre Demiryolu Projesi kapsamında yapım ve danışmanlık hizmetlerine yönelik ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile ön mutabakata varıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze–Sabiha Gökçen Havalimanı–Yavuz Sultan Selim Köprüsü–İstanbul Havalimanı–Çatalca güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi kapsamında yapım ve danışmanlık hizmetlerine yönelik ihale ilanının 27 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, söz konusu proje için uluslararası finans kuruluşlarıyla toplam 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Kuzey Çevre Demiryolu Projesi'ne 6,75 milyar dolarlık kredi

6 ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞUNDAN DEV KREDİ

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile ön mutabakata varıldığını belirtti.

Uluslararası finans kuruluşlarının projeye gösterdiği yoğun ilginin, Türkiye’nin demiryolu vizyonuna duyulan güvenin en açık göstergesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “6 uluslararası finans kuruluşu ile ön mutabakata vardık. Bu kapsamda kuruluşlar, projemize toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak. Böylece Gebze–Sabiha Gökçen Havalimanı–Yavuz Sultan Selim Köprüsü–İstanbul Havalimanı–Çatalca güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye’nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacak.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, “İhale sürecinin ardından bu yıl içerisinde yer teslimini gerçekleştirerek çalışmalara başlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Kuzey Çevre Demiryolu Projesi'ne 6,75 milyar dolarlık kredi

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GÜZERGAHIN ANA OMURGASI OLACAK

Projenin güzergahı hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Proje Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacak, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca’ya bağlanacak. Hat Çatalca’da, şu an yapım çalışmalarına hızla devam ettiğimiz Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı’na entegre olacak. Bu hat sayesinde Marmaray üzerindeki yük ve yolcu taşımacılığı rahatlayacak, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demiryolu ile birbirine bağlanacak.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Kuzey Çevre Demiryolu Projesi'ne 6,75 milyar dolarlık kredi

125 KİLOMETRELİK STRATEJİK HAT İNŞA EDİLECEK

Uraloğlu, hattın toplam 125 kilometre uzunluğunda inşa edileceğini belirterek “Proje kapsamında toplam uzunluğu 59,1 kilometre olan 44 tünel ve 22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü inşa edilecek.” dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Kuzey Çevre Demiryolu Projesi'ne 6,75 milyar dolarlık kredi

33 MİLYON YOLCU VE 30 MİLYON TON YÜK

Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demiryolu hattının Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu taşımacılığında kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirterek, “Lojistikte yeni bir dönem başlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngörüyoruz.” açıklamasında bulundu.

