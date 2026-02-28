Aynada kendimizi çok beğenip fotoğraflarda 'Bu ben miyim?' dememizin sebebi kameranın değil, beynimizin kusuru çıktı

SİMETRİ YANILGISI VE ASİMETRİK YÜZLERİMİZ

Bu illüzyonun temelinde insan anatomisinin en temel kuralı yatar: İnsan yüzü asla tam olarak simetrik değildir. Dünyanın en güzel modellerinin bile sağ gözü sol gözünden biraz daha küçük, dudaklarının bir tarafı diğerinden hafifçe daha kıvrık veya burnu milimetrik olarak bir tarafa eğiktir.

Siz hayatınız boyunca (diş fırçalarken, saçınızı tararken) kendinizi hep aynada gördünüz. Ayna, görüntünüzü sağdan sola ters çevirir. Yani beyniniz, sağ gözünüzdeki o hafif kısıklığı yüzünüzün sağ tarafında, burnunuzdaki o milimetrik eğriliği sol tarafta görmeye alışmıştır. Ancak bir fotoğraf makinesi sizi ters çevirmez; sizi diğer insanların gördüğü gibi, yani "gerçek" halinizle çeker. Fotoğrafa baktığınızda, yıllardır ezberlediğiniz o asimetrik kusurlar aniden yüzünüzün diğer tarafına geçer. Beyniniz bu duruma isyan eder. Alıştığı şablonla uyuşmayan bu yeni yüzü "yanlış", "yamuk" ve "çirkin" olarak algılar.