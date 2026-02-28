Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Kategoriler
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, irtikap soruşturması kapsamında bu sabah şafak operasyonuyla gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması kapsamında jandarma ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.
Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Gelir Müdürü Naim Ayhan, Ergin Yönet, Ali Sarıyıldız, Hüseyin Ekrem Serin, Buse Özkan'ın da gözaltına alınan isimler arasında olduğu belirtildi.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada jandarma tarafından gözaltına alındığını duyuran Tanju Özcan, "Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur!" ifadelerini kullandı.
https://x.com/tanjuozcanchp/status/2027626475520745487
Tanju Özcan 12 Aralık 1973 tarihinde Bolu’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Tanju Özcan, serbest avukat olarak çalıştıktan sonra Belediye Meclis Üyeliği ve Boluspor Yöneticiliği görevlerinde bulundu. Özcan, evli ve bir çocuk babasıdır.
Bolu’da gözaltına alınanlar;
Tanju Özcan - Başkan
Süleyman Can - Başkan Yardımcısı
Naim Ayhan
Ali Sarıyıldız
Mehmet Ağan
Buse Özkan
Hakan Yılmaz
Ergün Temel
Tahsin Arslan
Sinan Pekcan
Yasin Bargaç
Cahit Görüş
Hüseyin Ekrem Serin