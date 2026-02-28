Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, irtikap soruşturması kapsamında bu sabah şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması kapsamında jandarma ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Gelir Müdürü Naim Ayhan, Ergin Yönet, Ali Sarıyıldız, Hüseyin Ekrem Serin, Buse Özkan'ın da gözaltına alınan isimler arasında olduğu belirtildi.

TANJU ÖZCAN'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada jandarma tarafından gözaltına alındığını duyuran Tanju Özcan, "Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur!" ifadelerini kullandı.

https://x.com/tanjuozcanchp/status/2027626475520745487

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Tanju Özcan 12 Aralık 1973 tarihinde Bolu’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Tanju Özcan, serbest avukat olarak çalıştıktan sonra Belediye Meclis Üyeliği ve Boluspor Yöneticiliği görevlerinde bulundu. Özcan, evli ve bir çocuk babasıdır.

GÖZALTINA ALINANLAR TAM LİSTE

Bolu’da gözaltına alınanlar;

Tanju Özcan - Başkan

Süleyman Can - Başkan Yardımcısı

Naim Ayhan

Ali Sarıyıldız

Mehmet Ağan

Buse Özkan

Hakan Yılmaz

Ergün Temel

Tahsin Arslan

Sinan Pekcan

Yasin Bargaç

Cahit Görüş

Hüseyin Ekrem Serin