Arka Sokaklar’dan Güllü dosyası! Gerçeğiyle birebir sahneler

Kanal D ekranının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümüyle ekranlara damga vurdu. Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün vefatını konu alan Arka Sokaklar, sanatçının evinde meydana gelen son olaylardan güvenlik kamerasına kadar gerçeğiyle birebir sahneleri gündem oldu.

ARKA SOKAKLAR’DAN GÜLLÜ DOSYASI!

Ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümüyle adeta gündemdeki yerini alan Arka Sokaklar, ünlü arabesk sanatçı Güllü’nün ölümünü konu aldı.

Evinde camdan düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün vefatını ekranlara getiren Arka Sokaklar, süreçle alakalı her bir detayı izleyiciye aktardı. Dizinin merkezi haline gelen sahneler, sosyal medyada da oldukça çok konuşuldu.

Sanatçı Güllü’nün, evindeki pencereden düşerek hayatını kaybetmesi olayında pencereden nasıl düştüğüne dair soruşturma devam ederken kızı Tuğyan ve onun arkadaşının cinayeti planladıkları iddia edilmiş, ortaya çıkan deliller neticesinde de tutuklanmışlardı.

Arka Sokaklar dizisi de bu sahneler ekranlara gelirken sosyal medyada gündem oldu. Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerinden, meydana gelen son olaylara kadar her şey izleyiciyi ekrana kilitledi.

GERÇEĞİYLE BİREBİR SAHNELER

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olan Güllü’nün vefatını konu alan Arka Sokaklar, yayınlanan son bölümüyle adeta nefesleri kesti. Gerçeğiyle birebir aynı sahneleri olması izleyicinin dikkatini çekerken, oyuncuların benzerlikleri de gündem oldu.

Arka Sokaklar dizisi, Güllü’nün evindeki güvenlik kamerasından tutunda konuyla ilgili her detay gerçeğiyle birebir sahneleri ekranlara getirdi. Bu detayı fark eden izleyiciler o anlarda adeta ekran başına kilitlendi. Sahneleri izleyenler, sosyal medyadan ‘birebir aynısı’, ‘güvenlik kamerasına kadar aynı’ şeklinde yorumları da geldi.

Gerçeğine oldukça yakın sahneler, izleyicinin dikkatini çekerken ekranlara gelen son bölüm arama motorlarında da en çok aratılan ve konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Dün akşam ekranlara gelen Arka Sokaklar en çok izlenen yapımlar arasında yerini aldı.