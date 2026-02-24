Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 Selime Albayrak

Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar’da Güllü’nün ölümü mü işlenecek?

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. Dizinin sıkı takipçileri Arka Sokaklar’da Güllü’nün ölümünün işlenip işlenmeyeceğini merak etti. Peki, Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar’da Güllü’nün ölümü mü işlenecek? İşte detaylar…

Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar’da Güllü’nün ölümü mü işlenecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 11:04

Televizyon ekranlarının efsaneleşmiş dizileri arasında yer alan dizisinin yeni bölümünde Güllü dosyasının açılıp açılmayacağı merak edildi. 2006 yılından bu yana hız kesmeden devam eden, Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Arka Sokaklar, günümüzde hala büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Cuma akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizide bu kez tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği bir konu ele alınacak. Toplumsal olayları senaryosuna taşıma geleneğini sürdüren fenomen dizide balkondan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünün işlenip işlenmeyeceği araştırılıyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar’da Güllü’nün ölümü mü işlenecek? Arka Sokaklar dizisi yeni bölüme dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm hakkında bilinmeyenler…

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Arka Sokaklar, heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. 20 sezondur hız kesmenden yayın hayatına devam eden efsane dizi, hem etkileyici hikayeleri hem de güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiriyor.

Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar’da Güllü’nün ölümü mü işlenecek?

İlk bölümü 2006 yılında yayınlanan fenomen dizi, cuma akşamları seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana Türk televizyon tarihine damga vuran projeler arasında yer alan Arka Sokaklar, polisiye, aksiyon, dram ve komedi türünde toplumsal olayları senaryosuna taşıma geleneğini sürdürüyor.

Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar’da Güllü’nün ölümü mü işlenecek?

Yayın yılı, sezon sayısı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun süren haftalık dizisi olan Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceralarını etkileyici bir şekilde konu almaya devam ediyor.

Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar’da Güllü’nün ölümü mü işlenecek?

Yıllara damga vuran fenomen dizi Arka Sokakların yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyaya damga vurdu. Dizinin yeni bölüm fragmanında balkondan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünün işleneceği öğrenildi. Cuma akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizide bu kez tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği bir konu ele alınacak. Şüpheli ve ani ölümüyle sevenlerini derin bir hüzne boğan Güllü’nün dosyası Arka Sokaklar’a taşınacak.

Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar’da Güllü’nün ölümü mü işlenecek?

ARKA SOKAKLAR’DA GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜ MÜ İŞLENECEK?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fenomen dizinin merakla beklenen bölümünde usta sanatçı Güllü’nün şüpheli ve ani ölümünün işleneceği öğrenildi.

Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar’da Güllü’nün ölümü mü işlenecek?

Arabesk dünyasında unutulmaz isimlerinden Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar’da Güllü’nün ölümü mü işlenecek?

Ani ve şüpheli ölümüyle tüm Türkiye’yi derin bir hüzne boğan Güllü’nün vefatının ardından birçok farklı iddia ortaya atılmış ve çeşitli senaryolar yazılmıştı. Güllü’nün ölümünden şüpheli tutulanlar arasında oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter de vardı.

Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar’da Güllü’nün ölümü mü işlenecek?

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümüyle beraber çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Son olarak Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in annesinin korkunç ölümünde şüpheli olduğu ve annesinin canına kastettiği öğrenilmişti.

Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar’da Güllü’nün ölümü mü işlenecek?

Vefat haberiyle tüm sanat camiasını derin bir hüzne boğan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürme şüphesiyle yurt dışına kaçarken yakalanmıştı. Diğer yandan Güllü’nün kızı Tuğyan hakkında tutuklama kararı verilmesi ölüm dosyasını gündemin merkezine taşımıştı.

Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar’da Güllü’nün ölümü mü işlenecek?

Arka Sokaklar’ın yayınlanan yeni bölüm tanıtımındaki olayın Güllü dosyasıyla birebir benzerlik göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Her yeni bölümünde farklı bir toplumsal olayı ele alan dizide bu kez Güllü’nün şüpheli ölümünün ele alınacağı öğrenildi.

Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar’da Güllü’nün ölümü mü işlenecek?

Dizinin yayınlanan tanıtım görüntülerinde, vakasının detaylarına yer verildi. Özellikle olay gecesi anlatılan sahneler, izleyicilerin dikkatlerinden kaçmadı. Fragman kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Aynı zamanda olaydaki şüpheli oyuncunun Tuğyan Ülkem Gülter’e benzerliği de büyük ses getirdi.

