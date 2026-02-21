Menü Kapat
TGRT Haber
 Funda Aydın

Arka Sokaklar’dan anlamlı vefa! Arka Sokaklar 741. Bölümde Güllü olayı işlenecek!

Arka Sokaklar’ın 741. bölüm fragmanı izleyiciyi duygulandırdı. Yeni bölümde, geçtiğimiz aylarda balkondan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün trajik ölümü konu edilecek. Güllü’nün yaşadığı olayın ekrana nasıl yansıtılacağı merakla bekleniyor.

Arka Sokaklar’dan anlamlı vefa! Arka Sokaklar 741. Bölümde Güllü olayı işlenecek!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 18:37
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 18:41

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi , 741. bölüm fragmanında duygu yüklü bir hikâyeye yer veriyor. Fragmanda dikkat çeken detaylardan biri, arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün balkondan düşerek hayatını kaybettiği olayın senaryoya taşınacak olması. Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 51 yaşında vefat eden Güllü’nün ölümüne ilişkin gelişmeler magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Arka Sokakların yeni bölümünde trajik olayın perde arkası ve süreci üzerinden işlenecek hikâye, izleyicileri ekrana kilitleyecek gibi görünüyor.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDEN BÜYÜK VEFA!

Toplumsal konuları senaryosunda işleyen Arka Sokaklar dizisinden büyük bir vefa örneği daha geliyor. Arka Sokaklar, 741. bölümüyle izleyiciyi derinden etkileyecek anlamlı bir hikâyeye imza atmaya hazırlanıyor. Fenomen dizinin yeni bölümünde, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün trajik ölümü senaryoya taşınıyor.

Arka Sokaklar’dan anlamlı vefa! Arka Sokaklar 741. Bölümde Güllü olayı işlenecek!

Yapım ekibinin bu özel bölümle sanatçıya vefa göstereceği öğrenildi. Gerçek bir olaydan esinlenilen hikâyede, yaşanan acı kaybın perde arkası ve ekiplerin yürüttüğü soruşturma süreci ekrana gelecek. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bölüm için “duygu dolu anlar yaşanacak” yorumları yapılıyor. Arka Sokaklar’ın özel bölümü, hem Güllü’nün hayranlarını hem de dizinin sadık izleyicilerini ekran başına kilitleyecek.

Arka Sokaklar’dan anlamlı vefa! Arka Sokaklar 741. Bölümde Güllü olayı işlenecek!

ARKA SOKAKLAR 741. BÖLÜMDE GÜLLÜ OLAYI İŞLENECEK

Arka Sokaklar’ın 741. bölümünde, yakın zamanda yaşamını yitiren arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün trajik ölümü dramatik bir dosya olarak ekrana gelecek. Yeni bölümde ekip, şüpheli bir düşme vakasının ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma yürütecek. Olay yeri incelemeleri, tanık ifadeleri ve aile çevresinden gelen bilgiler dosyanın seyrini değiştirecek ipuçları sunacak.

Arka Sokaklar’dan anlamlı vefa! Arka Sokaklar 741. Bölümde Güllü olayı işlenecek!

Senaryonun, sanatçının yaşadığı zorlu süreci ve toplumda oluşturduğu etkiyi yansıtacağı tahmin ediliyor. Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler sosyal medyada yoğun şekilde yorum yaparken, bölümün duygusal sahneleriyle hafızalarda iz bırakacağı konuşuluyor.

ARAKA SOKAKLAR 140. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Genç Saffet düştüğü kumar batağından çıkamayınca çözümü hayatına son vermekte bulur. Ekibimiz Saffet ve onun gibilerini bu hale sürükleyenlerin peşine düşer. Tunç’u muayene eden doktor yürümesi için hala bir ümit olduğunu söyler.

Arka Sokaklar’dan anlamlı vefa! Arka Sokaklar 741. Bölümde Güllü olayı işlenecek!

Nazike Melih’i kuyumcudan çıkarken görür. Bu durum evde yanlış anlaşılmalara neden olacaktır. Psikopat seri katil Kartal cezaevi nakli sırasında kaza geçirir. Serbest kalan Kartal işlemeye kaldığı yerden devam edecektir.

