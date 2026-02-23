Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten duygulandıran paylaşım! Tuğberk'in sözleri gündem oldu

Merhum şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Annesiyle çekilen özel bir kareyi yayınlayan Tuğberk, o günü “En mutlu günlerdendi” sözleriyle tarif etti. Hem heyecanlı hem duygusal olduğunu dile getiren Tuğberk’in paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşım, magazin gündeminde yerini aldı.

GÜLLÜ’NÜN OĞLU TUĞBERK’TEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün oğlu Tuğberk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygusal anlar yaşattı. Annesiyle birlikte çekilen özel bir kareyi yayınlayan Tuğberk, o günü unutulmaz sözlerle anlattı. Paylaşımında “Oğlan bizim, kızım bizim diye bağıra bağıra geldi o gün benim meleğim 🌹En mutlu günlerdendi, heyecandan, duygudan oda ben de hem panik hem heyecanlı hem de mutlu hem duygusaldık.” ifadelerini kullanan Tuğberk, yaşadığı mutluluğu ve annesine duyduğu özlemi takipçileriyle paylaştı.

Uzun yıllardır sahne performansları ve şarkılarıyla adından söz ettiren merhum Güllü’nün özel hayatına dair bu samimi kare, magazin gündeminde de yer buldu. Tuğberk’in içten mesajı, annesine duyduğu özlemi bir kez daha gözler önüne serdi.

TUĞBERK'IN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü şarkıcı merhum Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, aylar sonra annesiyle birlikte çekildikleri bir kareyi sosyal medyasında paylaştı. Tuğberk'in paylaşımına takipçilerinden beğeni gelirken, sert eleştirilere de maruz kaldı. Bazı kullanıcılar Güllü'nün ölümüyle ilgili Tuğberk'in suçsuz olduğunu düşünürken, diğer kullanıcılar Tuğberk'in söylemlerine inanmadıklarını ifade etti. Sosyal medyayı ikiye bölen paylaşımda annesi Güllü'yü de etiketlemesi dikkatlerden kaçmadı.