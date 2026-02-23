Menü Kapat
 Funda Aydın

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten duygulandıran paylaşım! Tuğberk'in sözleri gündem oldu

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün oğlu Tuğberk, annesiyle ilgili yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi. “Oğlan bizim, kızım bizim” sözleriyle o özel günü anlatan Tuğberk’in mesajı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten duygulandıran paylaşım! Tuğberk'in sözleri gündem oldu
23.02.2026
23.02.2026
Merhum şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk, hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Annesiyle çekilen özel bir kareyi yayınlayan Tuğberk, o günü “En mutlu günlerdendi” sözleriyle tarif etti. Hem heyecanlı hem duygusal olduğunu dile getiren Tuğberk’in paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşım, magazin gündeminde yerini aldı.

GÜLLÜ’NÜN OĞLU TUĞBERK’TEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün oğlu Tuğberk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygusal anlar yaşattı. Annesiyle birlikte çekilen özel bir kareyi yayınlayan Tuğberk, o günü unutulmaz sözlerle anlattı. Paylaşımında “Oğlan bizim, kızım bizim diye bağıra bağıra geldi o gün benim meleğim 🌹En mutlu günlerdendi, heyecandan, duygudan oda ben de hem panik hem heyecanlı hem de mutlu hem duygusaldık.” ifadelerini kullanan Tuğberk, yaşadığı mutluluğu ve annesine duyduğu özlemi takipçileriyle paylaştı.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten duygulandıran paylaşım! Tuğberk'in sözleri gündem oldu

O özel günü “En mutlu günlerdendi” sözleriyle tarif eden Tuğberk, hem heyecan hem panik hem de büyük bir sevinç yaşadığını dile getirdi. Tuğberk’in annesi Güllü’ye olan özlemini dile getirdiği paylaşım, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. Takipçiler, Güllü’nün yüzündeki mutluluğa dikkat çekerken, gönderiye çok sayıda tepkiler de geldi.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten duygulandıran paylaşım! Tuğberk'in sözleri gündem oldu

Uzun yıllardır sahne performansları ve şarkılarıyla adından söz ettiren merhum Güllü’nün özel hayatına dair bu samimi kare, magazin gündeminde de yer buldu. Tuğberk’in içten mesajı, annesine duyduğu özlemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten duygulandıran paylaşım! Tuğberk'in sözleri gündem oldu

TUĞBERK'IN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü şarkıcı merhum Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, aylar sonra annesiyle birlikte çekildikleri bir kareyi sosyal medyasında paylaştı. Tuğberk'in paylaşımına takipçilerinden beğeni gelirken, sert eleştirilere de maruz kaldı. Bazı kullanıcılar Güllü'nün ölümüyle ilgili Tuğberk'in suçsuz olduğunu düşünürken, diğer kullanıcılar Tuğberk'in söylemlerine inanmadıklarını ifade etti. Sosyal medyayı ikiye bölen paylaşımda annesi Güllü'yü de etiketlemesi dikkatlerden kaçmadı.

#sosyal medya
#Duygusal Paylaşım
#Güllü
#Tuğberk
#Merhum Şarkıcı
#Magazin
