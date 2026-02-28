27 Şubat Cuma reyting sonuçları 2026: Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Sırbistan-Türkiye basketbol maçı... Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
27 Şubat reyting sonuçları hafta sonunda televizyon dünyasının gündemine oturdu. Dün akşam Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümlerinin yanı sıra TRT1’de IBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Sırbistan – Türkiye basketbol maçı izleyiciyle buluştu. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte ayrıntılar...
27 Şubat Cuma akşamı Kanal D’de Arka Sokaklar ve Show TV’de Kızılcık Şerbeti dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken TRT1’de Sırbistan-Türkiye basketbol maçı milyonlarca spor severi ekran başında bir araya getirdi. Günün ilk saatleri itibariyle de izlenme oranlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı...
Dün en çok Kanal D’de Arka Sokaklar dizisi 741. Bölümüyle, Show TV’de Kızılcık Şerbeti 127. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Aynı saatlerde ATV’de Kuşaklılar ve Now TV’de Gurbetçi Şaban isimli yerli sinema filmleri ekranlarda yer alırken, TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler Ada Günlüğü yarışma severlere heyecanlı anlar yaşattı. Dün akşam ayrıca TRT1’de IBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Sırbistan – Türkiye basketbol maçı spor severleri ekran başına topladı.
Dün akşam hangi kanalda hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren (Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarında) 27 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.