Seyir halindeki minibüsün üstüne kar kütlesi düştü! Araç hurdaya çıktı

İpek Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde seyir halinde olan Şahap Aybar yönetimindeki minibüsün üzerine, bir binanın 7'nci katından kar kütlesi düştü. Yaralananın olmadığı olayda kar kütlesinin etkisiyle minibüsün tavanı çöktü, araç kullanılamaz hale geldi.

Araç sahibi Şahap Aybar, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken büyük bir gürültüyle karın üzerine düştüğünü belirterek, "Araç hareket halindeyken 7'nci kattan büyük bir kar kütlesi minibüsün üzerine düştü. Şans eseri kimseye bir şey olmadı ancak aracım kullanılamaz hale geldi" dedi.