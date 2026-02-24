Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

ABD'nin hava trafiği çöktü: Kar yağışı esir aldı

ABD son yılların en yoğun kar fırtınalarından biriyle mücadele ediyor. Kuzeydoğusundaki eyaletlerde kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. 10 binden fazla uçuş iptal edildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 00:19

’nin Rhode Island, Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York ve Pennsylvania eyaletlerinde etkili olan sebebiyle insanlar zorlu durum yaşıyor.Kar kalınlığı 75 santimetreyi aşarken elektrikler kesildi, binlerce uçuş iptal oldu.

ABD'nin hava trafiği çöktü: Kar yağışı esir aldı

EN GÜÇLÜ 9'UNCU KAR FIRTINASI


New York'taki Central Park’ta öğle saatlerinde kar kalınlığı 49 santimetre olarak ölçülürken, fırtına kentte 1869’dan bu yana yaşanan en güçlü 9’uncu kar fırtınası olarak kayıtlara geçti. New Jersey’nin Newark kentinde ise fırtına, son 90 yılın en şiddetli ikinci kar yağışı olarak kaydedildi.

NEW YORK'TA OLAĞANÜSTÜ HAL

New York’ta olağanüstü hal ilan edilirken, yetkililer sürücülerden yollardan uzak durmalarını istedi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, düzenlediği basın toplantısında ekiplerin aralıksız çalıştığını belirterek, sokakların temizlenmesi ve güvenliğin sağlanması için çok sayıda temizlik işçisi, kar küreme aracı, polis ve acil durum personelinin seferber edildiğini söyledi. Mamdani, bu çalışmanın tüm kamu kurumlarının ortak hareket ettiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

ABD'nin hava trafiği çöktü: Kar yağışı esir aldı

UÇUŞLAR İPTAL OLDU

Olumsuz hava şartları hava ulaşımını da ciddi şekilde etkiledi. Bölge genelinde 10 binden fazla uçuş iptal edilirken, yalnızca yarın için kuzeydoğudaki dört büyük havalimanında bin 500’den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi. Fırtınadan en fazla etkilenen havalimanları arasında Newark Liberty, LaGuardia, John F. Kennedy ve Boston Logan havalimanları yer aldı. Yarın Newark’tan kalkması planlanan uçuşların neredeyse yarısı iptal edilirken, LaGuardia’daki kalkışların yaklaşık yüzde 45’i ve Boston Logan’daki kalkışların yüzde 40’tan fazlası iptal edildi.

ABD'nin hava trafiği çöktü: Kar yağışı esir aldı

ELEKTRİKLER KESİK DURUMDA


Fırtına ev ve iş yerlerini elektriksiz bıraktı. Öğle saatleri itibarıyla 650 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, kuzeydoğu genelinde toplam kesintilerin 500 bini aştığı bildirildi. Bazı eyaletlerde kesintiler azalırken, Virginia’da artış görüldü.
Yetkililer, birçok eyalet ve ilçede seyahat kısıtlamalarının uygulandığını, yolların büyük bölümünde buzlanma ve görüş mesafesi sorunlarının devam ettiğini açıkladı. Fırtınanın etkisinin azalmasına rağmen ekiplerin kar temizleme çalışmalarını sürdürdüğü, vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları gerektiği vurgulandı.

