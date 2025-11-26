Rafa Silva'dan sonra Tammy Abraham şoku! Sergen Yalçın'dan radikal karar

Kategoriler
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizinden sonra bu sefer de Tammy Abraham'ı patlak verdi. Beklentilerin çok altında kalan Abraham, kaçırdığı gollerle gündemden düşmek bilmiyor...
Abraham ile ilgili Beşiktaş'ın çarpıcı bir karar aldığı öne sürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre; yedek kulübesine çekilecek olan Abraham, ocak ayında Beşiktaş'la vedalaşabilir.
Siyah-beyazlıların teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye alacağı aktarıldı. 19 resmi maçta 10 gol-2 asistlik performans gösteren Abraham'ın teknik ekibin isteklerini karşılayamadığı aktarıldı. Sergen Hoca'nın 28 yaşındaki futbolcuyu yedek kulübesine çekerek ileri uçta artık El Bilal Toure'ye şans vereceği ifade edildi.