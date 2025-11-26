Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
 Baran Aksoy

Rafa Silva'dan sonra Tammy Abraham şoku! Sergen Yalçın'dan radikal karar

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi yaşanırken Tammy Abraham bombası patladı. İstenileni bir türlü veremeyen Tammy Abraham'la ilgili radikal bir karar alındığı öne sürüldü.

Rafa Silva'dan sonra Tammy Abraham şoku! Sergen Yalçın'dan radikal karar
26.11.2025
26.11.2025
saat ikonu 11:50

'ta Rafa Silva krizinden sonra bu sefer de 'ı patlak verdi. Beklentilerin çok altında kalan Abraham, kaçırdığı gollerle gündemden düşmek bilmiyor...

Rafa Silva'dan sonra Tammy Abraham şoku! Sergen Yalçın'dan radikal karar

ABRAHAM'A YOL GÖRÜNDÜ

Abraham ile ilgili Beşiktaş'ın çarpıcı bir karar aldığı öne sürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre; yedek kulübesine çekilecek olan Abraham, ocak ayında Beşiktaş'la vedalaşabilir.

Rafa Silva'dan sonra Tammy Abraham şoku! Sergen Yalçın'dan radikal karar

YERİNİ EL BİLAL TOURE'YE KAPTIRDI

Siyah-beyazlıların teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye alacağı aktarıldı. 19 resmi maçta 10 gol-2 asistlik performans gösteren Abraham'ın teknik ekibin isteklerini karşılayamadığı aktarıldı. Sergen Hoca'nın 28 yaşındaki futbolcuyu yedek kulübesine çekerek ileri uçta artık El Bilal Toure'ye şans vereceği ifade edildi.

