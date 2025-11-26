Rafa Silva'dan sonra Tammy Abraham şoku! Sergen Yalçın'dan radikal karar

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizinden sonra bu sefer de Tammy Abraham'ı patlak verdi. Beklentilerin çok altında kalan Abraham, kaçırdığı gollerle gündemden düşmek bilmiyor...

ABRAHAM'A YOL GÖRÜNDÜ

Abraham ile ilgili Beşiktaş'ın çarpıcı bir karar aldığı öne sürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre; yedek kulübesine çekilecek olan Abraham, ocak ayında Beşiktaş'la vedalaşabilir.

YERİNİ EL BİLAL TOURE'YE KAPTIRDI

Siyah-beyazlıların teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye alacağı aktarıldı. 19 resmi maçta 10 gol-2 asistlik performans gösteren Abraham'ın teknik ekibin isteklerini karşılayamadığı aktarıldı. Sergen Hoca'nın 28 yaşındaki futbolcuyu yedek kulübesine çekerek ileri uçta artık El Bilal Toure'ye şans vereceği ifade edildi.