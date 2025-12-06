Isparta'da korku filmi gibi olay! Yanmış araçta başsız ceset bulundu: Tüm evlerde cesedin kayıp parçası aranıyor

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde vahşet yaşandı. Dağlık alanda yanmış aracın içinde cansız beden olduğunu fark edenler durumu hemen ekiplere bildirdi. Ekipler yaptığı incelemelerde cesedin başının gövdesinden ayrıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda yanmış ve kafası olmayan cesedin köyde kayıp olarak aranan 39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir’e ait olduğu belirlendi. Ekipler kayıp başın bulunması için geniş çaplı inceleme başlatırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Özdemir’in olaydan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Özdemir’in dün saat 19.55 sıralarında köyde bir markete girerek alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldığı görüldü. Geceyi dağda geçirdiği belirlenen Özdemir’in ölümüne ilişkin araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

KÖYDEKİ EVLER ARANIYOR

Cesedin kayıp baş kısmını bulmak için jandarma ekipleri sabah saatlerinde kadavra köpekleriyle arama çalışması başlattı. Öğle saatlerinde arazi aramaları tamamlanırken, öğleden sonra köyde şüpheli görülen bazı evlerde aramalar yapıldı. Arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

"VAHŞİCE İŞLENDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN CİNAYET"

Isparta Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "5 Aralık 2025 tarihinde Keçiborlu ilçemize bağlı Aydoğmuş köyünde yanmış bir aracın yakınında F.Ö. isimli vatandaşımızın vücut bütünlüğü bozulmuş cansız bedeni bulunmuştur. Vahşice işlendiği değerlendirilen cinayetin aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm birimlerimiz tarafından kararlılıkla ve aralıksız olarak sürdürülmektedir. Adli tahkikat, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü şekilde devam etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.